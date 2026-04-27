Protesta en la Línea B: liberan molinetes en reclamo por una trabajadora despedida

La liberación de molinetes permitirá que los pasajeros viajen sin pagar durante el lapso que dure la protesta, una modalidad habitual en este tipo de reclamos que busca visibilizar el conflicto sin interrumpir completamente el servicio. Desde el gremio también advirtieron que este caso se suma a una serie de demandas que vienen sosteniendo desde hace tiempo, vinculadas a condiciones laborales, seguridad y la implementación de protocolos efectivos ante situaciones de violencia de género dentro del ámbito de trabajo.

En caso de no obtener una respuesta favorable por parte de la empresa, los metrodelegados no descartan profundizar las medidas de fuerza. La posibilidad de nuevas acciones, incluso de mayor duración o impacto, quedó planteada como una alternativa si el conflicto no encuentra una vía de en los próximos días.

La respuesta de Emova

La empresa emitió un comunicado donde sostiene que "ante la medida anunciada en estación Lacroze para este lunes por parte de un grupo de delegados, que este tipo de acciones que viene realizando el gremio, responde a la decisión de no incorporar de manera efectiva a una empleada tras su período de prueba por reiterados incumplimientos en sus tareas. La empresa cumplió con todas las instancias posibles para evitar dicha situación".