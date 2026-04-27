Protesta en la Línea B: liberan molinetes en reclamo por una trabajadora despedida
La medida se realizará en la estación Federico Lacroze desde temprano y apunta contra la empresa concesionaria, a la que acusan de represalias y encubrimiento.
La red de subterráneos de la Buenos Aires vuelve a ser escenario de una protesta gremial con impacto directo en los usuarios. Este lunes desde las 7, trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Subte y Premetro llevarán adelante una liberación de molinetes en la estación Federico Lacroze de la Línea B.
La medida tiene como eje central el reclamo por la reincorporación de Araceli Pintos, una empleada de la empresa concesionaria Emova, quien fue despedida luego de denunciar un caso de acoso sexual en su ámbito laboral. La protesta cuenta además con el respaldo del Comité por la Reincorporación de Araceli, integrado por distintas organizaciones sociales, políticas y feministas.
Según el comunicado difundido por el referente gremial Claudio Dellecarbonara, la trabajadora habría denunciado a un efectivo de la Policía de la Ciudad por situaciones de acoso durante su jornada laboral. A partir de ese episodio, también se habrían registrado hechos de violencia laboral por parte de personal jerárquico de la empresa.
Molinetes liberados en la Línea B del subte: los motivos
En ese contexto, el sindicato sostiene que el despido de Pintos no fue una decisión aislada, sino una represalia directa por haber expuesto la situación. “Continuaremos peleando por la reincorporación de Araceli y exigiendo que Emova deje de encubrir acosadores y violentos. Su despido fue persecutorio, ilegal y discriminatorio porque la empresa tomó esa decisión como una represalia ante la denuncia presentada", expresa el documento.
La liberación de molinetes permitirá que los pasajeros viajen sin pagar durante el lapso que dure la protesta, una modalidad habitual en este tipo de reclamos que busca visibilizar el conflicto sin interrumpir completamente el servicio. Desde el gremio también advirtieron que este caso se suma a una serie de demandas que vienen sosteniendo desde hace tiempo, vinculadas a condiciones laborales, seguridad y la implementación de protocolos efectivos ante situaciones de violencia de género dentro del ámbito de trabajo.
En caso de no obtener una respuesta favorable por parte de la empresa, los metrodelegados no descartan profundizar las medidas de fuerza. La posibilidad de nuevas acciones, incluso de mayor duración o impacto, quedó planteada como una alternativa si el conflicto no encuentra una vía de en los próximos días.
La respuesta de Emova
La empresa emitió un comunicado donde sostiene que "ante la medida anunciada en estación Lacroze para este lunes por parte de un grupo de delegados, que este tipo de acciones que viene realizando el gremio, responde a la decisión de no incorporar de manera efectiva a una empleada tras su período de prueba por reiterados incumplimientos en sus tareas. La empresa cumplió con todas las instancias posibles para evitar dicha situación".
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