ANSES: el bono de hasta $300.000 que estará disponible en mayo de 2026

La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima del sistema previsional.

PUAM de ANSES: requisitos en mayo 2026

PUAM verá un incremento del 3,3% en línea con la fórmula de movilidad. Con esta actualización, el haber mensual pasará a ser de $ 314.539,27, y así esta nueva suba para esta prestación social hará que se acerca a una nueva barrera con el bono.

Los beneficiarios seguirán cobrando el bono extraordinario de $70.000, que se mantiene sin cambios desde 2024. Con este refuerzo, el ingreso total alcanzará los $ 384.539,27, aunque el incremento real se ubica por debajo de la inflación informada por el INDEC.

Pensionados de ANSES: cuándo cobro en mayo 2026

En mayo de 2026, los jubilados y pensionados de la ANSES recibirán un aumento del 3,4% en sus haberes, de acuerdo con el último dato de inflación. Con esta actualización, la jubilación mínima ascenderá a $ 393.174,10.

Si el Gobierno mantiene el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes perciben la mínima alcanzará los $ 463.174,10.