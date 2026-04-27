¿Están caras las figuritas del Mundial 2026? Cuánto aumentaron desde 2010 y cómo evolucionó el salario mínimo
Analizamos el precio histórico de las figuritas del Mundial. ¿Están más caras hoy respecto al salario y la inflación en cada presidencia?
El furor por coleccionar las figuritas del próximo Mundial ya se hace sentir. Sin embargo, la gran duda que surge entre los fanáticos argentinos es respecto a sus altos precios. La histórica inflación en el país modificó drásticamente el valor del paquete, afectando el bolsillo para completar el ansiado álbum.
El costo real de las figuritas frente a cada presidente
Para entender el verdadero impacto en la economía de los fanáticos, es necesario cruzar el valor del paquete con el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de la época. Además, calculamos la inflación (el aumento porcentual del precio del sobre) registrada en el lapso de los cuatro años que separan a cada cita mundialista.
IMPORTANTE: Las ausencias de la Selección Argentina en el álbum Panini del Mundial 2026
A continuación, el detalle histórico presidencia por presidencia:
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Mundial 2010 (Cristina Fernández de Kirchner): El precio del sobre era de $1,75. Con un salario mínimo fijado en $1.500, un argentino podía comprar 857 sobres.
Mundial 2014 (Cristina Fernández de Kirchner): El precio del sobre subió a $5. La inflación del producto en esos cuatro años fue del 185%. Con un salario mínimo de $3.600, el poder de compra cayó a 720 sobres.
Mundial 2018 (Mauricio Macri): El precio del paquete saltó a $15. Esto representó una inflación del 200% respecto al Mundial anterior. El salario mínimo era de $10.000, permitiendo adquirir 666 sobres.
Mundial 2022 (Alberto Fernández): El sobre alcanzó los $150. La inflación acumulada en esos cuatro años fue del 900%. Frente a un salario mínimo de $57.900, el poder de compra se desplomó a 386 sobres.
Mundial 2026 (Javier Milei): El valor actual del sobre es de $2.000. El salto inflacionario desde la última Copa del Mundo alcanza el 1233%. Con el salario mínimo en la escala de $357.800, hoy apenas se pueden comprar 178 sobres.
Como queda en evidencia al desglosar los datos, aunque el incremento nominal del paquete acompañó la inflación general de la economía en cada etapa, el salario básico no creció a la misma velocidad. Esta dura pérdida sostenida del poder adquisitivo refleja que, en términos reales, disfrutar del folklore mundialista es una tarea cada vez más exclusiva.
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