¿Están caras las figuritas del Mundial 2026? Cuánto aumentaron desde 2010 y cómo evolucionó el salario mínimo

Mundial 2010 (Cristina Fernández de Kirchner): El precio del sobre era de $1,75. Con un salario mínimo fijado en $1.500, un argentino podía comprar 857 sobres.

Mundial 2014 (Cristina Fernández de Kirchner): El precio del sobre subió a $5. La inflación del producto en esos cuatro años fue del 185%. Con un salario mínimo de $3.600, el poder de compra cayó a 720 sobres.

Mundial 2018 (Mauricio Macri): El precio del paquete saltó a $15. Esto representó una inflación del 200% respecto al Mundial anterior. El salario mínimo era de $10.000, permitiendo adquirir 666 sobres.

Mundial 2022 (Alberto Fernández): El sobre alcanzó los $150. La inflación acumulada en esos cuatro años fue del 900%. Frente a un salario mínimo de $57.900, el poder de compra se desplomó a 386 sobres.