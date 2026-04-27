Famosa marca deja de fabricar heladeras en el país, comienza a importar y despide trabajadores

De esta manera, la firma de origen sueco pondrá fin a su línea de frío. Esto implica que la planta dejará de fabricar tanto cocinas -cuya producción se interrumpió en enero pásado- como heladeras, y solo continuará con la elaboración de freezers y lavarropas, según precisaron fuentes internas a La Capital.

Industricidio y despidos

Merced del industricidio libertario, la empresa pasó de tener una planta de 750 trabajadores a los 250 que posee en el actualidad. Sin embargo se prevé que, tras el cierre de la línea de fabricación de heladeras, apenas 150, de los 750 iniciales, conservarán sus puestos de trabajo.

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En marzo, Electrolux ya había puesto en marcha un plan de reducción de personal en la fábrica de Rosario. A comienzos de años había abierto un programa de retiros voluntarios y luego avanzó en más despidos. Esta decisión se inscribe en una tendencia de ajuste y reconversión en la industria nacional de línea blanca, que enfrenta dificultades crecientes ante la avalancha de importaciones.

La disminución en las ventas de electrodomésticos en los últimos meses presionó a fabricantes locales a reajustar su producción y reducir sus costos para ganar eficiencia. También en octubre de 2025, la planta de Rosario había aplicado suspensiones rotativas que afectaron a unos 400 trabajadores debido a la baja demanda y a la acumulación de stock.

Ya son varias las compañías que anunciaron procesos de ajuste o reestructuración. Por caso, la firma Goldmund S.A., responsable de la marca Peabody, solicitó la apertura de un concurso preventivo para reorganizar su deuda y poder continuar operando. En tanto Mabe despidió trabajadores y clausuró una de sus plantas. Whirlpool cerró el año pasado definitivamente su planta de lavarropas en Pilar, que había inaugurado hacía apenas tres años. A estos casos se suma Aires del Sur, fabricante de equipos Electra, que pidió la quiebra semanas atrás.