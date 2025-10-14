Morgan Stanley prevé una fuerte suba del dólar en Argentina tras las elecciones

Elecciones y los tres escenarios posibles para el dólar, según Morgan Stanley

De cara a los dos últimos meses del año, el banco delineó tres escenarios con un elemento común: una tendencia alcista del dólar, que se intensificaría según el resultado electoral.

Escenario 1 – Continuidad con mayorías ampliadas (LLA 35% - 40%)

Si el oficialismo logra consolidar su posición, el gobierno podría avanzar hacia una flotación cambiaria coordinada, con respaldo de Estados Unidos y mayor acceso al mercado. En ese caso, el dólar se estabilizaría cerca de los $1.700 hacia diciembre, con una inflación en descenso gradual y un crecimiento estimado del 2,5% en 2026.

Escenario 2 – Resultado ajustado (LLA 30% - 35%)

Un resultado parejo generaría menor confianza de los mercados y demoraría la corrección externa. En este contexto, el tipo de cambio se ubicaría entre $1.800 y $2.000 a fin de año.

"El avance en las reformas sería más limitado y la política fiscal continuaría el rumbo actual, aunque con menor fuerza", expone el informe.

Escenario 3 – Derrota amplia del oficialismo (LLA 25% - 30%)

Si el oficialismo queda más de diez puntos por detrás de la oposición, la presión cambiaria se intensificaría, y el dólar podría superar los $2.000. Este escenario implicaría un deterioro de la actividad y la inversión, advirtió el banco.

pesos dolares 2

El debate sobre la dolarización

El documento también analiza la posibilidad de avanzar hacia un esquema de dolarización, aunque advierte sobre sus riesgos y limitaciones.

"Dolarizar exige reformas estructurales y un amplio respaldo político para garantizar que el sistema sea sostenible", remarca el informe.

Según las estimaciones de la entidad, Argentina necesitaría entre US$21.000 y US$86.000 millones para llevar adelante ese proceso, dependiendo del tipo de conversión y el coeficiente de encaje aplicados. Actualmente, el Banco Central cuenta con menos de US$10.000 millones en reservas netas, incluyendo el oro.