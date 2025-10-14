ANSES: quiénes dejarán de cobrar las Asignaciones Familiares en octubre

Quiénes dejarán de cobrar en octubre

Si alguno de los miembros del grupo familiar percibe un sueldo bruto mayor a $2.403.613, el hogar quedará automáticamente excluido del beneficio. Además, el tope total de ingresos familiares fue fijado en $4.807.226. Esto implica que, aunque los demás integrantes tengan ingresos bajos o moderados, si uno de ellos supera el límite individual, todo el grupo perderá el acceso a las asignaciones.