ANSES: quiénes dejarán de cobrar las Asignaciones Familiares en octubre
El ente previsional dio a conocer las nuevas condiciones que deberán cumplirse para acceder al beneficio.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó los nuevos límites de ingresos de octubre de 2025 para la AUH y las demás asignaciones familiares, que determinarán qué familias podrán continuar recibiendo el beneficio. Enteraté acá todos los detalles.
Esta actualización mensual ajusta los topes individuales y del grupo familiar necesarios para cobrar la prestación, una de las más importantes dentro del sistema de prestaciones sociales en Argentina.
Quiénes dejarán de cobrar en octubre
Si alguno de los miembros del grupo familiar percibe un sueldo bruto mayor a $2.403.613, el hogar quedará automáticamente excluido del beneficio. Además, el tope total de ingresos familiares fue fijado en $4.807.226. Esto implica que, aunque los demás integrantes tengan ingresos bajos o moderados, si uno de ellos supera el límite individual, todo el grupo perderá el acceso a las asignaciones.
Asignaciones familiares de ANSES: cuánto cobró en octubre 2025
Las asignaciones familiares se calculan según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), que surge de sumar los ingresos de todos los miembros del hogar. Tras el reajuste mensual, los montos vigentes son los siguientes:
Asignación Familiar por Hijo
- IGF hasta $907.793: $58.631
- IGF entre $907.793,01 y $1.331.368: $39.548
- IGF entre $1.331.368,01 y $1.537.111: $23.920
- IGF entre $1.537.111,01 y $4.807.226: $12.340
Asignación por Hijo con Discapacidad
- IGF hasta $907.793: $190.902
- IGF entre $907.793,01 y $1.331.368: $135.050
- IGF superior a $1.331.368,01: $85.234
Asignación Prenatal
- IGF hasta $907.793: $58.631
- IGF entre $907.793,01 y $1.331.368: $39.548
- IGF entre $1.331.368,01 y $1.537.111: $23.920
- IGF entre $1.537.111,01 y $4.807.226: $12.340
Matrimonio
- IGF hasta $4.807.226: $14.223
Maternidad
- Sin límite de ingresos, ya que el monto se calcula según la remuneración bruta de la trabajadora.
Asignaciones de Pago Único
- Nacimiento: $68.341
- Adopción: $408.616
- Matrimonio: $102.330
Esta actualización mensual permite que las familias argentinas reciban los beneficios ajustados a sus ingresos, manteniendo la cobertura de las prestaciones sociales esenciales.
