Fuerte castigo a los bonos y acciones argentinas tras la reunión entre Javier Milei y Donald Trump

Desde la intervención del Tesoro estadounidense, la divisa norteamericana había mostrado leves subas, y este martes no fue la excepción. Sin embargo, la conferencia que ofreció Trump tras su charla con Milei —ya con los mercados cerrados— dejó abierta la incógnita sobre lo que pueda ocurrir este miércoles.

Wall Street mira a Washington con cautela

Durante la jornada financiera, las acciones argentinas pasaron de un leve equilibrio a pérdidas generalizadas tras la cumbre. El Banco Supervielle encabezó las caídas con un 7,53%, seguido por el Grupo Galicia (6,30%), Central Puerto (5,71%) y Pampa Energía (5,48%), entre otros. En tanto, los bonos soberanos siguieron la misma tendencia: tras un arranque con algo de optimismo, el desplome vespertino llegó a rozar el 9%.

El riesgo país, que ahora se actualiza una sola vez al día, se mantiene en 932 puntos, una cifra que refleja la prudencia con la que el mercado evalúa el presente político y económico argentino luego del nuevo capítulo en la relación Milei–Trump.