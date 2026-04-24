Peabody entró en concurso preventivo: cómo sigue el proceso y qué puede pasar con la empresa

La crisis golpea a la industria y ahora alcanzó a una marca histórica: Peabody ingresó en concurso preventivo a través de su controlante Goldmund S.A., en un intento por reestructurar su deuda y sostener la operación. La presentación ya quedó radicada en la Justicia comercial, que deberá analizar si cumple con los requisitos formales para su apertura. Se trata del primer paso de un proceso que puede definir el futuro de la compañía en los próximos meses.