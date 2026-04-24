Peabody entró en concurso preventivo: cómo sigue el proceso y qué puede pasar con la empresa
La firma de electrodomésticos busca reordenar su deuda para evitar la quiebra. Qué implica la decisión y cuáles son los escenarios posibles.
La crisis golpea a la industria y ahora alcanzó a una marca histórica: Peabody ingresó en concurso preventivo a través de su controlante Goldmund S.A., en un intento por reestructurar su deuda y sostener la operación. La presentación ya quedó radicada en la Justicia comercial, que deberá analizar si cumple con los requisitos formales para su apertura. Se trata del primer paso de un proceso que puede definir el futuro de la compañía en los próximos meses.
Desde la empresa explicaron que la decisión apunta a “ordenar los compromisos financieros” en un contexto adverso, marcado por la caída del consumo y la creciente competencia de productos importados.
El concurso preventivo no implica el cierre de la firma. Por el contrario, es una herramienta legal que le permite seguir funcionando mientras negocia con sus acreedores. En esta etapa inicial, el juez evalúa la presentación y, si la admite, se abre un período clave: la verificación de créditos, donde cada acreedor deberá presentarse para validar cuánto se le adeuda.
Luego interviene un síndico que analiza la situación económica real de la empresa, antes de llegar al momento más delicado: la negociación. Allí, la compañía deberá alcanzar un acuerdo con la mayoría de sus acreedores para reprogramar pagos, extender plazos o incluso reducir parte de la deuda.
Si logra ese aval, podrá continuar operando bajo nuevas condiciones. Si no, el proceso puede derivar en la quiebra. Detrás de la crisis aparecen factores que atraviesan a toda la industria: caída del consumo interno, aumento de costos y una mayor apertura a las importaciones, que presiona sobre los precios y la competitividad de la producción local.
Mientras tanto, la empresa asegura que mantiene sus operaciones en marcha y que busca sostener tanto la producción como el vínculo con proveedores y clientes.
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