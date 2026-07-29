Paro nacional este lunes 3 de agosto tras las vacaciones de invierno: a quiénes afecta

Restitución del FONID y regularización de los envíos de fondos nacionales destinados a la educación.

Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente .

Sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo .

Rechazo frontal al proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el oficialismo.

"Los sueldos siguen perdiendo frente a la inflación mientras se recorta el financiamiento", advirtieron desde la conducción gremial, remarcando que en el día a día los ingresos de las familias docentes no alcanzan para cubrir la canasta básica.

Una jornada nacional de protesta con ATE

El paro de los educadores no será un hecho aislado, sino que formará parte de una jornada de alta conflictividad social y sindical. Ese mismo lunes 3 de agosto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante su propia medida de fuerza a nivel nacional, acompañada por una movilización hacia las puertas del Ministerio de Economía para exigir un incremento salarial de emergencia, frenar los despidos y denunciar el vaciamiento de organismos públicos.

De este modo, mientras la gestión económica conducida por Luis Caputo celebra los indicadores macroeconómicos y consolida el respaldo externo —matizado recientemente por la visita de la titular del FMI, Kristalina Georgieva—, el pulso de la calle vuelve a reflejar el impacto del ajuste sobre los salarios y el funcionamiento de los servicios esenciales.