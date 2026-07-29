El Gobierno resplada paritarias y el salario mínimo sube a $1.822.493,35: "Lo que dice la Constitución"

La postura oficial sobre el salario mínimo

Durante su exposición, el funcionario recordó que la normativa madre establece que las remuneraciones deben garantizar rubros esenciales como alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestimenta, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión social.

"Si uno tomara literalmente lo que dice la Constitución, el salario mínimo tendría que ser de $1.822.493,35", indicó el funcionario.

En este sentido, el ministro destacó un punto central para la administración libertaria: el incremento no fue impuesto por decreto estatal, sino que emanó de una negociación paritaria libre entre los empresarios y los representantes gremiales, ratificando que este es el mecanismo idóneo para fijar los haberes.