Se triplicó la cantidad de jubilados que tienen deudas impagas o atrasadas

El estudio atribuye parte de este deterioro a la caída del poder de compra de las jubilaciones. Según el informe, la jubilación mínima, incluso considerando los bonos compensatorios, perdió un 19% de su poder adquisitivo en términos reales respecto de noviembre de 2023.

Ese cálculo se realiza utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que no contempla el peso específico que tienen en la canasta de los adultos mayores rubros como medicamentos, atención médica, alimentos y servicios básicos.

En varios períodos, esos bienes y servicios registraron aumentos superiores al promedio de la inflación, por lo que el deterioro efectivo del poder adquisitivo podría ser aún mayor.

“Si bien la pérdida acumulada alcanza el 30% respecto de comienzos de 2018, la comparación con noviembre de 2023 permite observar con mayor claridad el deterioro reciente experimentado por los ingresos previsionales”, sostuvo el informe.

Otros relevamientos privados confirman la dimensión del problema para el conjunto de la población. De acuerdo a un procesamiento de datos del Banco Central realizado por la consultora EcoGo, unos 20,9 millones de personas tienen hoy algún tipo de línea de crédito vigente, de las cuales cerca de 5,8 millones registra atrasos superiores a los 90 días.

Ese trabajo también marca que los incumplimientos son bastante mayores entre quienes se financian con entidades no bancarias —alrededor del 28%— que entre los clientes de bancos tradicionales —12,8%—, en parte porque las tasas de las financieras no bancarias resultan varias veces superiores a la inflación, lo que empuja a muchos deudores a priorizar el pago al banco antes que a otros acreedores.