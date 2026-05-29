Oficializaron el pago a jubilados del bono congelado hace más de dos años en 70 mil pesos

En junio la jubilación mínima subirá 2,6% siguiendo la inflación con dos meses de rezago y de esta manera el haber mínimo llegará a 403.317,99 pesos (brutos). A ese monto se le sumará el bono de 70 mil pesos de modo que ningún jubilado perciba ingresos inferiores a los 473.317,99 pesos. A ello se sumará este mes el medio aguinaldo de junio que para los jubilados de la mínima será de 201.659 pesos. En abril pasado la Canasta Básica Total (CBT) para un adulto, que marca el umbral por debajo del cual se cae en la pobreza llegó a los 475.653 pesos. Es decir que, sin tener en cuenta el aguinaldo, en junio los jubilados de la mínima percibirán ingresos por debajo de la línea de la pobreza.

motosierra de milei.jpg Javier Milei con la motosierra.

Quienes cobren por encima de la mínima percibirán un bono proporcional que les permita alcanzar ese techo de 473.317,99 pesos. Quienes perciban ingresos por encima de ese umbral no cobrarán bono.

En tanto, en mayo el ajuste del 2,6% también alcanzará a otras prestaciones de la Anses.

Decreto 399/2026:

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