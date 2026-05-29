Oficializaron el pago a jubilados del bono congelado hace más de dos años en 70 mil pesos
El haber mínimo más el congelado bono no alcanzará a los jubilados tampoco en junio para superar la línea de la pobreza. El magro alivio este mes llega de la mano del aguinaldo.
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, siguen adelante con su plan de descargar sobre las espaldas de los jubilados la mayor parte del peso del ajuste que impulsan y avanzan para ello, mes a mes en la licuación de sus ingresos. Para ello mantienen congelado desde hace 26 meses en apenas 70 mil pesos el Bono Extraordinario que cobran jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Así quedó plasmado en el Decreto 399/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
De esta manera los jubilados de la mínima percibirán en junio un bono de 70 mil pesos. El beneficio también alcanzará a titulares de prestaciones contributivas a cargo de la Anses, incluyendo las otorgadas bajo la Ley 24.241, regímenes nacionales generales anteriores y sus modificatorias, regímenes especiales derogados y ex cajas o institutos provinciales y municipales de previsión transferidos a la Nación cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley 24.241. También serán beneficiarios quienes perciban prestaciones bajo el régimen establecido por el decreto 160/2005.
La medida incluye además a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), así como a titulares de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, otras pensiones no contributivas y pensiones graciable de la Anses.
En junio la jubilación mínima subirá 2,6% siguiendo la inflación con dos meses de rezago y de esta manera el haber mínimo llegará a 403.317,99 pesos (brutos). A ese monto se le sumará el bono de 70 mil pesos de modo que ningún jubilado perciba ingresos inferiores a los 473.317,99 pesos. A ello se sumará este mes el medio aguinaldo de junio que para los jubilados de la mínima será de 201.659 pesos. En abril pasado la Canasta Básica Total (CBT) para un adulto, que marca el umbral por debajo del cual se cae en la pobreza llegó a los 475.653 pesos. Es decir que, sin tener en cuenta el aguinaldo, en junio los jubilados de la mínima percibirán ingresos por debajo de la línea de la pobreza.
Quienes cobren por encima de la mínima percibirán un bono proporcional que les permita alcanzar ese techo de 473.317,99 pesos. Quienes perciban ingresos por encima de ese umbral no cobrarán bono.
En tanto, en mayo el ajuste del 2,6% también alcanzará a otras prestaciones de la Anses.
Decreto 399/2026:
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