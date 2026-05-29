ANSES: el monto confirmado para la jubilación mínima y máxima en junio 2026
Las prestaciones del organismo tendrán un incremento del 2,58% en línea con el sistema de movilidad vigente. Descubrí todos los detalles en la nota.
El aumento del 2,8% en las jubilaciones y pensiones de junio vuelve a modificar los ingresos de millones de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La actualización se aplica sobre los haberes previsionales y se calcula en base al índice de inflación registrado dos meses atrás, en este caso correspondiente a abril.
Además del ajuste mensual, este mes incluye el pago de la primera cuota del aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben la jubilación mínima y Pensiones no Contributivas (PNC). Este convierte al haber de junio en uno de los más altos del año.
Cuánto cobra la jubilación mínima en junio de 2026
Con la actualización de junio, la jubilación mínima aumenta y supera los $403.317. Este nuevo valor surge tras aplicar la suba del 2,58% definida por la fórmula de movilidad vigente.
Sin embargo, el ingreso real de los beneficiarios es mayor porque ANSES continúa pagando el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran el haber mínimo. Así, el monto mensual asciende a $473.317,99 antes del aguinaldo.
A eso se agrega la primera cuota del Sueldo Anual Complementario, equivalente al 50% del haber actualizado, que en este caso ronda los $201.659. De esta manera, un jubilado que percibe la mínima termina cobrando cerca de $675.000 durante junio.
Cuánto cobran las jubilaciones y pensiones más altas
Con la actualización aplicada en junio, el haber jubilatorio más alto supera los $2,7 millones. A ese monto se suma el medio aguinaldo, que en estos casos ronda los $1,35 millones.
A diferencia de quienes cobran la mínima, los jubilados con ingresos más altos no acceden al bono extraordinario de $70.000. Ese adicional está destinado únicamente a los sectores de menores haberes y se reduce gradualmente a medida que aumenta la jubilación mensual.
Cuánto perciben PUAM y Pensiones no Contributivas
Durante junio, quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrán un ingreso superior a los $392.000 gracias al aumento mensual y al bono extraordinario de $70.000 que continúa entregando ANSES. Además, este grupo también percibe la primera cuota del aguinaldo, que supera los $161.000.
En el caso de las Pensiones no Contributivas por invalidez y vejez, los haberes mensuales quedan por encima de los $282.000. Con el refuerzo adicional, el total asciende a más de $352.000. A eso se suma el medio aguinaldo, que ronda los $141.000.
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