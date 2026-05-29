ANSES: el monto confirmado para la jubilación mínima y máxima en junio 2026

A eso se agrega la primera cuota del Sueldo Anual Complementario, equivalente al 50% del haber actualizado, que en este caso ronda los $201.659. De esta manera, un jubilado que percibe la mínima termina cobrando cerca de $675.000 durante junio.

Cuánto cobran las jubilaciones y pensiones más altas

Con la actualización aplicada en junio, el haber jubilatorio más alto supera los $2,7 millones. A ese monto se suma el medio aguinaldo, que en estos casos ronda los $1,35 millones.

A diferencia de quienes cobran la mínima, los jubilados con ingresos más altos no acceden al bono extraordinario de $70.000. Ese adicional está destinado únicamente a los sectores de menores haberes y se reduce gradualmente a medida que aumenta la jubilación mensual.

Cuánto perciben PUAM y Pensiones no Contributivas

Durante junio, quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrán un ingreso superior a los $392.000 gracias al aumento mensual y al bono extraordinario de $70.000 que continúa entregando ANSES. Además, este grupo también percibe la primera cuota del aguinaldo, que supera los $161.000.

En el caso de las Pensiones no Contributivas por invalidez y vejez, los haberes mensuales quedan por encima de los $282.000. Con el refuerzo adicional, el total asciende a más de $352.000. A eso se suma el medio aguinaldo, que ronda los $141.000.