Impactante video: un colectivo atropelló a un jubilado que cruzaba por la senda peatonal

jubilado atropellado mendoza Un jubilado fue atropellado por un colectivo cuando cruzaba por la senda peatonal en Mendoza.

En la escena trabajaron efectivos policiales, personal vial y agentes de Policía Científica, que realizaron las pericias para determinar las circunstancias exactas del accidente.

De acuerdo con el dosaje practicado por las autoridades, el chofer del colectivo tenía resultado negativo de alcoholemia.

Un nene de 9 años ingresó en bicicleta a Panamericana y murió atropellado

Una tragedia ocurrió este domingo cuando un nene de 9 años murió atropellado luego de ingresar en bicicleta a la traza de la Autopista Panamericana, donde fue embestido por un vehículo. Según trascendió, el menor falleció en el lugar luego del impacto.

El lamentable accidente ocurrió a la altura del kilómetro 44, sentido a la provincia de Buenos Aires, alrededor de las 20:30hs del domingo y provocó un cierre de la traza de al menos dos horas. La víctima fue identificada como B.D., domiciliado en Pilar.

el nene de 9 años se encontraba andando en bicicleta junto a un grupo de amigos por la zona de la colectora cuando, indicaron los testigos a las autoridades, se lanzó desde una lomada, no pudo frenar e ingresó a la autopista, momento en el que fue embestido por un Volkswagen Vento conducido por un hombre de 29 años.

El cuerpo del menor quedó tendido sobre el carril rápido de la autopista y su bicicleta, rodado 16, quedó en la banquina. Voceros del caso le indicaron al medio mencionado que se constató el fallecimiento del niño en el lugar por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

De acuerdo a lo que indicaron fuentes policiales, el hombre de 29 años que manejaba el Volkswagen Vento tenía cero alcohol en sangre al momento del trágico accidente. Además, aseguraron que estuvo en el lugar durante todo el procedimiento policial tras el choque.

En paralelo, los investigadores avanzan con las pericias para reconstruir cómo ocurrió el hecho y determinar las circunstancias en las que el nene terminó sobre la autopista. Según las primeras conclusiones, el conductor circulaba de manera correcta al momento del impacto y la principal hipótesis es que se trató de una “fatalidad”.

Aunque la causa sigue caratulada como homicidio culposo, fuentes vinculadas al expediente señalaron que la mecánica del siniestro se está analizando tras la incorporación de un video a la investigación. A partir de esas imágenes, el foco ahora está puesto en establecer qué hacía el chico en esa zona y de qué manera llegó hasta la calzada de la Panamericana.