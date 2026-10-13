Papelón de Javier Milei: el paper con el que iba a ganar el Nobel es un borrador
En medio de la debacle del modelo libertario Javier Milei insiste, al igual que Donald Trump con el de la Paz, ser merecedor del Nobel de Economía.
Al mismo tiempo en que Donald Trump reclama para sí mismo el Premio Nobel de la Paz sin reparar en la crisis que generó en Medio Oriente a partir de la cruenta ofensiva militar que lanzó sobre Irán en tándem con su socio Benjamin Netanyahu, el presidente Javier Milei reclama a su vez ser merecedor del Nobel de Economía sin reparar que en la Argentina su modelo hace agua por todos lados.
El lunes los neokeneysianos estadounidenses Michael Woodford y Robert Hall, "comunistas" o "sucios socialistas" según la carecterización de Milei de quienes adscriben a las teorías John Maynard Keynes, fueron galardonados con el Nobel de Economía. En tanto el mandataio libertario intenta sostener junto a Luis Caputo un cada vez más maltrecho relato que no cierra por ningún lado.
“No lo merezco, al menos por hoy”, fue la irónica respuesta de Milei a si merecía el Premio Nobel de Economía. Sin embargo su asesor y ex director de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), quien salió eyectado del cargo en medio de un nuevo escándalo de corrupción, reconoció que el supuesto paper que les valdrá el Nobel de Economía, todavía es un borrador.
"No sé si algún día vamos a ganar el Nobel. Pero vamos a intentarlo", expresó el asesor presidencial. Y agregó que la idea de confeccionar un paper fue de Milei. "Él me propuso que intentáramos juntos empujar la frontera del conocimiento. Para mí, un orgullo inmenso", agregó.
Reidel, además, apuntó a quienes hablaron de "fracaso" que el Presidente no haya sido premiado por la la Real Academia Sueca de Ciencias.
"Ni siquiera terminamos el paper. Como dijo Javier, todavía no lo merecemos. Todavía", reconoció Reidel. Y siguó: "Segundo, a ningún presidente se le exige ganar un Nobel de Economía para no ser considerado un fracaso. ¿Por qué a Milei sí?".
"Me causan mucha gracia los que dicen que no haber ganado el Nobel de Economía fue un fracaso", escribió.
“Minimum Viable Scale”, es el nombre que lleva el "working paper" realizado entre Milei y Reidel, que el Presidente presentó una versión durante su último discurso en Davos.
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