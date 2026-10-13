Papelón de Javier Milei: el paper con el que iba a ganar el Nobel es un borrador

"Ni siquiera terminamos el paper. Como dijo Javier, todavía no lo merecemos. Todavía", reconoció Reidel. Y siguó: "Segundo, a ningún presidente se le exige ganar un Nobel de Economía para no ser considerado un fracaso. ¿Por qué a Milei sí?".

"Me causan mucha gracia los que dicen que no haber ganado el Nobel de Economía fue un fracaso", escribió.

“Minimum Viable Scale”, es el nombre que lleva el "working paper" realizado entre Milei y Reidel, que el Presidente presentó una versión durante su último discurso en Davos.