El Premio Nobel de Economía 2026 fue para Robert Hall y Michael Woodford

John Hassler, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas, sostuvo que los estudios de Hall y Woodford mejoraron la capacidad de los responsables de diseñar políticas públicas para afrontar las perturbaciones económicas.

Por su parte, Woodford expresó su sorpresa al recibir la noticia. “Es un honor enorme, es una sorpresa”, afirmó durante una comunicación telefónica con el comité desde Nueva York.

Los reconocimientos en Medicina, Física, Química, Literatura y Paz se anunciaron la semana anterior. Como ocurre cada año, las distinciones se entregarán el 10 de diciembre, fecha que conmemora el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, ocurrida en 1896.