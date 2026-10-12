El Premio Nobel de Economía 2026 fue para Robert Hall y Michael Woodford
Los estadounidenses fueron reconocidos por sus estudios sobre cómo las políticas fiscales y monetarias pueden ayudar a enfrentar las crisis.
El Premio Nobel de Economía 2026 fue otorgado a los estadounidenses Robert Hall y Michael Woodford por sus investigaciones sobre cómo las políticas fiscales y monetarias pueden reducir las fluctuaciones económicas. La Real Academia Sueca de Ciencias destacó que sus aportes permiten comprender mejor cómo los gobiernos y los bancos centrales pueden actuar frente a las crisis y mantener la estabilidad.
Qué aportes hicieron los ganadores del Premio Nobel de Economía 2026
Los investigadores fueron galardonados por sus trabajos sobre los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica, según informó el comité encargado de entregar la distinción. Hall está vinculado a la Universidad de Stanford, en California, mientras que Woodford desarrolla su actividad académica en la Universidad de Columbia, en Nueva York.
El trabajo de ambos economistas contribuyó a desarrollar herramientas teóricas para analizar el funcionamiento de la economía y las medidas que pueden aplicarse para reducir sus cambios bruscos.
La Academia Sueca explicó que sus investigaciones ayudaron a construir una base teórica para los modelos que utilizan actualmente los bancos centrales y los gobiernos de distintos países.
Estos modelos permiten estudiar cómo influyen las decisiones económicas en el consumo, la producción y la actividad general. También ayudan a evaluar qué medidas pueden resultar útiles ante situaciones inesperadas, como una crisis energética o una caída repentina del consumo de los hogares.
John Hassler, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas, sostuvo que los estudios de Hall y Woodford mejoraron la capacidad de los responsables de diseñar políticas públicas para afrontar las perturbaciones económicas.
Por su parte, Woodford expresó su sorpresa al recibir la noticia. “Es un honor enorme, es una sorpresa”, afirmó durante una comunicación telefónica con el comité desde Nueva York.
Los reconocimientos en Medicina, Física, Química, Literatura y Paz se anunciaron la semana anterior. Como ocurre cada año, las distinciones se entregarán el 10 de diciembre, fecha que conmemora el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, ocurrida en 1896.
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