Pensión por discapacidad de ANSES: cuáles son los ingresos máximos permitidos para mantener el beneficio

Qué pasa si una persona con discapacidad trabaja en blanco y cobra una pensión

Una persona con discapacidad que trabaja en blanco puede conservar su pensión, siempre y cuando sus ingresos mensuales no superen el límite establecido por la normativa vigente de dos salarios mínimos.

En qué casos se suspende la pensión por discapacidad y cómo se puede recuperar

La Ley 27.793 establece criterios específicos sobre cuándo se interrumpe este beneficio y el mecanismo legal para volver a percibirlo:

Por superar el tope de ingresos laborales: se aplica suspensión automática únicamente cuando el titular posee un empleo formal y sus ingresos económicos netos superan el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Por incompatibilidad de prestaciones: si el solicitante recibe protección por un régimen de previsión, retiro permanente o cualquier otra pensión de carácter contributivo o no contributivo.

si el solicitante recibe protección por un régimen de previsión, retiro permanente o cualquier otra pensión de carácter contributivo o no contributivo. Por ingresos propios ajenos al trabajo: si la persona percibe ingresos económicos netos iguales o superiores a dos salarios mínimos por otro concepto individual.

si la persona percibe ingresos económicos netos iguales o superiores a dos salarios mínimos por otro concepto individual. Por la evaluación socioeconómica o patrimonial: Si deja de cumplir con los criterios socioeconómicos que fija la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) junto al Consejo Federal de Discapacidad.

Cómo se puede recuperar: