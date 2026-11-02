Martes negro: a qué hora llega el diluvio con tormentas y granizo que azotará a Buenos Aires y 13 provincias
De acuerdo a lo revelado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), medio país estará climáticamente complicado con fuertes tormentas.
Un amplio sistema de inestabilidad climática mantiene en alerta a más de la mitad del territorio nacional. El mapa del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) refleja una jornada crítica marcada por tormentas intensas, probable caída de granizo y fuertes ráfagas de viento que afectarán a múltiples provincias.
Máxima precaución: la alerta naranja por tormentas sobre el centro del país
El foco de mayor preocupación se sitúa en la alerta naranja que abarca una franja clave del territorio argentino:
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Zonas más afectadas: Comprende de manera directa a la provincia de San Luis casi en su totalidad, el sur y sudoeste de Córdoba (incluyendo el departamento de Río Cuarto) y el centro-norte de La Pampa (alrededor de Santa Rosa).
Impacto esperado: En esta franja naranja se prevén fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo. Se aguardan acumulados de agua significativos en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento muy fuertes y la presencia de granizo de mediano a gran tamaño.
¿Qué sucederá en Buenos Aires?
La provincia de Buenos Aires presenta un escenario dividido en dos condiciones climáticas claramente diferenciadas:
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Mal clima en el interior y sudoeste: Prácticamente todo el territorio bonaerense del interior (sudoeste, centro y oeste) permanece bajo alerta amarilla. En estas áreas se esperan tormentas de variada intensidad con ocasional caída de granizo y lluvias moderadas a fuertes.
El panorama en la Costa, el AMBA y La Plata: Como contrapartida, la franja costera del este y el estuario del Río de la Plata —incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y La Plata— figuran en nivel verde (sin alerta vigente). En estos sectores la inestabilidad se manifestará principalmente con nubosidad, humedad y precipitaciones o lloviznas aisladas de menor riesgo, quedando al margen de los fenómenos severos que afectarán al resto de la provincia.
Alerta amarilla en el resto de las provincias
El área pintada de amarillo se extiende de forma masiva sobre el resto del país:
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Centro y Cuyo: Gran parte de Mendoza, San Juan y La Rioja experimentarán tormentas aisladas de consideración.
Litoral y Norte: Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero y amplias zonas del NOA (Salta y Jujuy) están alcanzadas por advertencias por tormentas de menor intensidad pero con riesgo de anegamientos puntuales.
Patagonia norte: Sectores del norte de Neuquén y Río Negro también permanecen bajo vigilancia meteorológica.
Recomendaciones de las autoridades
Ante el nivel de advertencia naranja y amarilla, el SMN y los organismos de Protección Civil sugieren:
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Evitar transitar por calles anegadas o zonas propensas a inundaciones.
Asegurar objetos sueltos en balcones o patios que puedan ser arrastrados por ráfagas.
No refugiarse cerca de árboles, postes de luz o estructuras metálicas.
Evitar sacar la basura para no obstruir los sumideros ni drenajes pluviales.
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