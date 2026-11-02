Martes negro: a qué hora llega el diluvio con tormentas y granizo que azotará a Buenos Aires y 13 provincias

Mal clima en el interior y sudoeste: Prácticamente todo el territorio bonaerense del interior (sudoeste, centro y oeste) permanece bajo alerta amarilla . En estas áreas se esperan tormentas de variada intensidad con ocasional caída de granizo y lluvias moderadas a fuertes.

El panorama en la Costa, el AMBA y La Plata: Como contrapartida, la franja costera del este y el estuario del Río de la Plata —incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y La Plata— figuran en nivel verde (sin alerta vigente). En estos sectores la inestabilidad se manifestará principalmente con nubosidad, humedad y precipitaciones o lloviznas aisladas de menor riesgo, quedando al margen de los fenómenos severos que afectarán al resto de la provincia.