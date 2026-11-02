Sandra Pettovello avaló Ley 24.463 de Solidaridad Previsional y hay jubilación de Anses con 10 años de aportes

Edad y aportes mínimos: el titular debe haber cumplido los 70 años de edad y reunir 10 años de servicios con aportes (ya sea bajo relación de dependencia, como autónomo, monotributista o un régimen mixto).

el titular debe haber cumplido los y reunir (ya sea bajo relación de dependencia, como autónomo, monotributista o un régimen mixto). Regularidad reciente: de esos 10 años exigidos, por lo menos 5 deben haber sido trabajados de manera formal durante los últimos 8 años inmediatamente anteriores al cese de la actividad laboral.

de esos 10 años exigidos, por lo menos 5 deben haber sido trabajados de manera formal durante los últimos 8 años inmediatamente anteriores al cese de la actividad laboral. Exigencias adicionales para independientes: si el trabajador es exclusivamente autónomo, deberá acreditar una antigüedad en la afiliación a ese régimen no inferior a 5 años.

si el trabajador es exclusivamente autónomo, deberá acreditar una antigüedad en la afiliación a ese régimen no inferior a 5 años. Exclusiones: no se admitirá la acreditación de tareas en calidad de personal de casas particulares para este beneficio específico.

El trámite es gratuito, requiere solicitar turno previo en la web de ANSES y exige la presentación del DNI actualizado junto con los formularios pertinentes de certificación de servicios o el estado de deuda en el sistema SICAM (Sistema de Información para Contribuyentes Autónomos y Monotributistas) de la ex AFIP, ahora ARCA.