Haberes mínimos de ANSES en noviembre: de cuánto será el incremento, según el INDEC

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida el segundo medio aguinaldo en diciembre, tomando como parámetro el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por el beneficiario a lo largo del segundo semestre.

Al proyectar los ingresos de bolsillo para las Fiestas de fin de año, los adultos mayores que perciben la jubilación mínima deben considerar las siguientes pautas financieras:

Piso garantizado para el cálculo del aguinaldo: con el incremento del 1,93% derivado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, el haber de noviembre establece un piso de cálculo que garantiza que el medio aguinaldo bruto no podrá ubicarse por debajo de los $222.079,23 (la mitad exacta de $444.158,46).

con el incremento del derivado del de septiembre, el haber de noviembre establece un piso de cálculo que garantiza que el medio aguinaldo bruto no podrá ubicarse por debajo de los (la mitad exacta de $444.158,46). Posible ajuste final con el IPC de octubre: dado que la fórmula del Decreto 274/2024 aplica movilidad mensual con dos meses de rezago, la jubilación de diciembre incorporará la inflación que INDEC informe sobre octubre 2026 . Si en diciembre el haber básico vuelve a subir, será ese importe final el que se utilizará como base definitiva del 50%, elevando aún más el valor del SAC.

dado que la fórmula del Decreto 274/2024 aplica movilidad mensual con dos meses de rezago, la jubilación de diciembre incorporará la inflación que informe sobre . Si en diciembre el haber básico vuelve a subir, será ese importe final el que se utilizará como base definitiva del 50%, elevando aún más el valor del SAC. Exclusión reglamentaria del bono extraordinario: el plus de $70.000 otorgado mediante el Decreto 1108/2026 posee naturaleza no remunerativa, por lo que no se computa dentro de la base salarial para determinar el medio aguinaldo ni genera un pago complementario sobre sí mismo.

el plus de otorgado mediante el Decreto 1108/2026 posee naturaleza no remunerativa, por lo que para determinar el medio aguinaldo ni genera un pago complementario sobre sí mismo. Descuento de ley de PAMI: al igual que en los haberes ordinarios, la deducción del 3% correspondiente a la cobertura médico-asistencial se aplica sobre el medio aguinaldo bruto. Tomando la base de noviembre, el descuento sobre el SAC equivale a $6.662,38 , dejando un aguinaldo neto de bolsillo de $215.416,85 .

al igual que en los haberes ordinarios, la deducción del 3% correspondiente a la cobertura médico-asistencial se aplica sobre el medio aguinaldo bruto. Tomando la base de noviembre, el descuento sobre el SAC equivale a , dejando un aguinaldo neto de bolsillo de . Cobro conjunto en la cuenta bancaria: ANSES acredita el Sueldo Anual Complementario de forma unificada en la misma fecha y caja de ahorro previsional asignada por terminación de DNI para el haber de diciembre, antes del inicio de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) podrán auditar la correcta imputación de este concepto a través de la plataforma digital Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, ingresando a la sección «Consultar recibos de haberes» ni bien comience el ciclo de pagos de fin de año.