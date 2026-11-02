Haberes mínimos de ANSES en noviembre: de cuánto será el incremento, según el INDEC
El organismo planea abonar estos beneficios durante el undécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
La suba responde a la fórmula de movilidad que ajusta estos beneficios de acuerdo con la inflación. Para determinar el porcentaje, se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado por el INDEC, que registró un incremento mensual del 1,93%.
Jubilación mínima ANSES en noviembre 2026: haber bruto, descuento de PAMI y cobro de bolsillo
El cálculo mensual, bajo las reglas del Decreto 274/2024, determina con precisión cuánto dinero en efectivo ingresará a las cajas de ahorro previsional:
- Nuevo piso previsional garantizado: el haber mínimo regular se incrementa desde los $435.748,51, vigentes en octubre 2026, hasta los $444.158,46 brutos mensuales.
- Continuidad del bono extraordinario: los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo cobrarán el plus de $70.000, alcanzando un ingreso bruto unificado de $514.158,46.
- Retención de ley de PAMI: la deducción de obra social del 3% ($13.324,75) se calcula exclusivamente sobre los conceptos remunerativos del haber previsional, y no sobre el refuerzo estatal.
- Monto neto de bolsillo: una vez practicada la deducción de PAMI, el saldo en mano asciende a $500.833,70, monto sobre el cual solo se aplicarán retenciones adicionales en caso de cuotas de créditos personales otorgados por el organismo o moratorias en curso.
- El efecto del congelamiento del plus: debido a que el bono permanece inalterable desde marzo 2024, el aumento efectivo sobre el ingreso total percibido por quien cobra la mínima se sitúa en el 1,66%, recortando casi tres décimas el impacto del índice de precios.
Calendario de pagos ANSES: por qué deberán adecuar las fechas de noviembre 2026
A diferencia de otros períodos ordinarios, la distribución de los días de pago requerirá adaptaciones operativas por parte de las autoridades previsionales:
- La grilla fijada por la Resolución 349/2025: a finales del año pasado, el Poder Ejecutivo había aprobado el cronograma anual proyectado para todo el ejercicio previsional, ordenando las fechas por terminación de DNI.
- Feriados especiales por la visita papal: el presidente Javier Milei dispuso mediante decreto días no laborables y feriados extraordinarios con motivo de la histórica visita de León XIV al país, lo que obligará a ANSES a reorganizar las fechas de acreditación para evitar solapamientos con el cierre de las sucursales bancarias.
- Consulta previa del recibo en Mi ANSES: ni bien comience el ciclo de pagos, los titulares podrán verificar el detalle de haberes, descuentos y cronograma ajustado ingresando con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social a la plataforma anses.gob.ar o a través de la aplicación móvil.
El impacto del haber de noviembre 2026 en el aguinaldo: cuánto cobrarán de SAC los jubilados de la mínima
La oficialización del haber mínimo en $444.158,46 para noviembre 2026 no solo define los ingresos del penúltimo mes del año, sino que fija una referencia directa para la proyección del Sueldo Anual Complementario (SAC).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida el segundo medio aguinaldo en diciembre, tomando como parámetro el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por el beneficiario a lo largo del segundo semestre.
Al proyectar los ingresos de bolsillo para las Fiestas de fin de año, los adultos mayores que perciben la jubilación mínima deben considerar las siguientes pautas financieras:
- Piso garantizado para el cálculo del aguinaldo: con el incremento del 1,93% derivado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, el haber de noviembre establece un piso de cálculo que garantiza que el medio aguinaldo bruto no podrá ubicarse por debajo de los $222.079,23 (la mitad exacta de $444.158,46).
- Posible ajuste final con el IPC de octubre: dado que la fórmula del Decreto 274/2024 aplica movilidad mensual con dos meses de rezago, la jubilación de diciembre incorporará la inflación que INDEC informe sobre octubre 2026. Si en diciembre el haber básico vuelve a subir, será ese importe final el que se utilizará como base definitiva del 50%, elevando aún más el valor del SAC.
- Exclusión reglamentaria del bono extraordinario: el plus de $70.000 otorgado mediante el Decreto 1108/2026 posee naturaleza no remunerativa, por lo que no se computa dentro de la base salarial para determinar el medio aguinaldo ni genera un pago complementario sobre sí mismo.
- Descuento de ley de PAMI: al igual que en los haberes ordinarios, la deducción del 3% correspondiente a la cobertura médico-asistencial se aplica sobre el medio aguinaldo bruto. Tomando la base de noviembre, el descuento sobre el SAC equivale a $6.662,38, dejando un aguinaldo neto de bolsillo de $215.416,85.
- Cobro conjunto en la cuenta bancaria: ANSES acredita el Sueldo Anual Complementario de forma unificada en la misma fecha y caja de ahorro previsional asignada por terminación de DNI para el haber de diciembre, antes del inicio de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
Los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) podrán auditar la correcta imputación de este concepto a través de la plataforma digital Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, ingresando a la sección «Consultar recibos de haberes» ni bien comience el ciclo de pagos de fin de año.
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