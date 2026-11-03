Jubilaciones: el Gobierno modificó el índice con el que se calcularán los haberes de los nuevos jubilados

Para realizar esa actualización se utilizaban índices oficiales. Ahora el Gobierno aprobó una nueva tabla con los valores correspondientes a cada período laboral, que permitirá efectuar los cálculos de las futuras prestaciones.

La disposición no fija un incremento uniforme ni establece una suma determinada para todas las personas que accedan al sistema previsional. El resultado dependerá de las remuneraciones registradas, los períodos que corresponda considerar y las condiciones de cada trayectoria laboral. Por ese motivo, iniciar el trámite en diciembre no supone que todos los solicitantes recibirán el mismo haber ni un porcentaje idéntico de mejora. Los índices intervienen en el cálculo individual de la prestación.

La actualización forma parte de un procedimiento que se realiza periódicamente para determinar los haberes iniciales de las jubilaciones.

Según los fundamentos de la disposición, el cálculo utiliza una combinación de indicadores salariales, entre ellos la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), conforme a la metodología establecida por la normativa previsional.

Disposición 15/2026: