Jubilaciones: el Gobierno modificó el índice con el que se calcularán los haberes de los nuevos jubilados
El nuevo índice para calcular las jubilaciones se aplicará desde el próximo 1° de diciembre y no alcanzará a quienes ya están jubilados.
El gobierno de Javier Milei actualizó este martes el índice que se utiliza para calcular los haberes que percibirán los trabajadores que inicien sus trámites para acceder a sus jubilaciones a partir del próximo 1° de diciembre. Así quedó plasmado en la Disposición 15/2026, publicada hoy, de la Subsecretaría de Seguridad Social dependiente del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.
La medida alcanza a quienes trabajaron en relación de dependencia y están próximos a acceder a una jubilación pero no impacta en quienes ya accedieron a su jubilación ni en quienes ya iniciaron su trámite de jubilación. El nuevo índice que se ultilizará para definir los haberes que le corresponden al trabajador busca que los salarios cobrados durante años anteriores sean considerados con valores actualizados al momento de calcular el haber inicial.
Para ello la Subsecretaría de Seguridad Social estableció dos fechas clave: los nuevos valores se aplicarán a los trabajadores que dejen de trabajar a partir del 30 de noviembre de 2026 o que soliciten su jubilación desde el 1° de diciembre de 2026. Esto significa que la actualización está dirigida principalmente a personas que están por jubilarse y cuyos ingresos durante su vida laboral deben ser considerados para establecer el monto de su prestación.
En cambio, quienes ya cobran una jubilación no recibirán un incremento adicional por esta disposición. Los aumentos de las prestaciones que están en curso de pago se rigen por mecanismos diferentes.
El impacto en las jubilaciones
Para calcular una jubilación, se tienen en cuenta distintos aspectos de la trayectoria laboral de cada persona, entre ellos las remuneraciones que percibió durante los períodos considerados por la legislación previsional. Como esos salarios fueron cobrados en diferentes momentos, es necesario actualizarlos. Es decir que una remuneración percibida hace varios años no puede considerarse directamente por su valor nominal al momento de calcular una jubilación actual.
Para realizar esa actualización se utilizaban índices oficiales. Ahora el Gobierno aprobó una nueva tabla con los valores correspondientes a cada período laboral, que permitirá efectuar los cálculos de las futuras prestaciones.
La disposición no fija un incremento uniforme ni establece una suma determinada para todas las personas que accedan al sistema previsional. El resultado dependerá de las remuneraciones registradas, los períodos que corresponda considerar y las condiciones de cada trayectoria laboral. Por ese motivo, iniciar el trámite en diciembre no supone que todos los solicitantes recibirán el mismo haber ni un porcentaje idéntico de mejora. Los índices intervienen en el cálculo individual de la prestación.
La actualización forma parte de un procedimiento que se realiza periódicamente para determinar los haberes iniciales de las jubilaciones.
Según los fundamentos de la disposición, el cálculo utiliza una combinación de indicadores salariales, entre ellos la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), conforme a la metodología establecida por la normativa previsional.
Disposición 15/2026:
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