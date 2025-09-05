Plazos fijos: banco por banco, así quedaron las tasas de interés tras una semana de presión alcista

Los extremos se observaron en bancos medianos y financieros. El Banco CMF y Reba Compañía Financiera llevaron sus tasas de 32% y 33% en julio a 55% en septiembre. Esa suba se tradujo en un salto del rendimiento de poco más de 1.026.000 pesos a más de 1.045.000 pesos por cada millón colocado. El Banco Meridian también avanzó de 34% a 54,25%, mientras que el Banco Provincia de Tierra del Fuego pasó de 30,5% a 54%.