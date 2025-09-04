Cambió el pronóstico de lluvias en Buenos Aires: cuándo vuelven las tormentas al AMBA según los meteorólogos

Para el resto de la semana no habría lluvias en la zona del AMBA y a partir del miércoles que viene comenzarán a subir las marcas térmicas, sobre todo las temperaturas mínimas.

El pronóstico del tiempo en el AMBA

frio ola polar buenos aires

El viernes podría ser la jornada más fría de la semana en el AMBA, con cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 1 grado de mínima y 13 de máxima.

El fin de semana se mantendría gélido en Buenos Aires, con un sábado que se anticipa con cielo despejado y temperaturas de entre 2 y 15 grados; y un domingo que tendría cielo algo nublado en las primeras horas y luego parcialmente nublado para la tarde y noche, junto a una mínima de 3 y una máxima de 17.