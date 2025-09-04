Cambió el pronóstico de lluvias en Buenos Aires: cuándo vuelven las tormentas al AMBA según los meteorólogos
Mientras el Servicio Meteorológico Nacional anuncia días de mucho frío, ya se vislumbra el regreso de las lluvias al AMBA.
Las lluvias volverán a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense antes de lo previsto y luego de las tormentas comenzarán a subir las marcas térmicas, finalizando de esa manera la ola polar que afecta a esta parte del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia bajas marcas térmicas para los próximos días, con mínimas que en algunas zonas del AMBA se ubicarán muy cerca de los cero grados.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Según el sitio Meteored, las lluvias volverán a la Capital Federal y el Gran Buenos Aires el miércoles de que viene, 10 de septiembre de 2025, con precipitaciones que por ahora serían débiles.
Para el resto de la semana no habría lluvias en la zona del AMBA y a partir del miércoles que viene comenzarán a subir las marcas térmicas, sobre todo las temperaturas mínimas.
El pronóstico del tiempo en el AMBA
El viernes podría ser la jornada más fría de la semana en el AMBA, con cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 1 grado de mínima y 13 de máxima.
El fin de semana se mantendría gélido en Buenos Aires, con un sábado que se anticipa con cielo despejado y temperaturas de entre 2 y 15 grados; y un domingo que tendría cielo algo nublado en las primeras horas y luego parcialmente nublado para la tarde y noche, junto a una mínima de 3 y una máxima de 17.
