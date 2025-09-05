La respuesta del Gordo Dan a Guillermo Francos tras el repudio del jefe de Gabinete: "No entiende"

Luego el funcionario libertario contó que se comunicó con Juez para decirle que repudiaba el comentario que emitió el Gordo Dan y le pidió disculpas. “No se puede aceptar de ninguna manera la forma en que se ha expresado este señor”, afirmó. “Que haya borrado el tuit es lo que corresponde, se habrá dado cuenta de que había cometido una barbaridad. No se puede cuestionar a las personas que expresan una posición libremente. Juez, además, tiene una relación de amistad con el Presidente y nos ha apoyado en muchos temas. Fue un exabrupto de esta persona”, continuó.

A su vez, Franco tomó distancia y aclaró que el Gordo Dan no forma parte del Gobierno, sino que “expresa posiciones independientes”. En tanto, aseguró: “Yo no pude hablar con el Presidente porque está de viaje, pero estoy seguro de que va a estar en total desacuerdo con esta expresión”.

El "Gordo" Dan borró el tuit inicial, pero volvió a arremeter contra Juez

Después de borrar el tuit de la polémica, el "Gordo" Dan volvió a publicar un mensaje ofensivo contra el senador Juez luego del voto del cordobés a favor de la Ley de Emergencia en Discapacidad y en contra del veto presidencial.

En su seguidilla de dos mensajes, primero posteó: "Están quebrando al país y condenando a la MISERIA a las generaciones futuras de la Argentina ADREDE pero un gordo tuitea muy fuerte".

De inmediato, volvió a arremeter con dureza contra el senador Juez, donde hizo alusión a su vida personal.

En tanto, en un tercer mensaje, afirmó: "Del señor Guillermo Francos no voy a decir nada porque antepongo la Sagrada Causa Argentina ante todo. Lo perdono".