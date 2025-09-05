La respuesta del Gordo Dan a Guillermo Francos tras el repudio del jefe de Gabinete: "No entiende"
El influencer criticó a quienes, según él, “están quebrando al país y condenando a la miseria a las generaciones futuras de la Argentina.
Tras la dura respuesta del el jefe de Gabinete, Guillermo Francos a Daniel Parisini, más conocido como "Gordo" Dan, quien atacó al senador Luis Juez por votar contra el veto a la ley de emergencia en discapacidad, el influencer libertario redobló la apuesta y le contestó al funcionario en redes sociales. “No voy a decir nada porque antepongo la Sagrada Causa Argentina ante todo. Lo perdono”, dijo.
“Francos por ahí no entiende de la vehemencia y de la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido de frente, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández. Acá uno se enoja con los inmorales que están tirando el plan económico milagroso del presidente Milei al tacho de basura y condenando nuevamente a la pobreza a millones de argentinos porque encima tienen el tupé de hacerlo utilizando como escudo moral a los sectores más vulnerables de la sociedad, sabiendo perfectamente lo que están haciendo. En consecuencia, no se dejen psicopatear por los psicópatas nunca. Ni un paso atrás, Guille”, advirtió el Gordo Dan.
Qué dijo Guillermo Francos tras la crítica de”Gordo” Dan a Luis Juez
El jefe de Gabinete sostuvo que la declaración le pareció “absolutamente fuera de lugar” y defendió al senador. “Creo que no puede aceptarse de ninguna manera la grosería ni la forma en la que se expresa ni el fondo de la cuestión. Juez ya había anticipado en su votación anterior cuál era su posición, de modo que a mí no me sorprende para nada”, dijo en TN.
Luego el funcionario libertario contó que se comunicó con Juez para decirle que repudiaba el comentario que emitió el Gordo Dan y le pidió disculpas. “No se puede aceptar de ninguna manera la forma en que se ha expresado este señor”, afirmó. “Que haya borrado el tuit es lo que corresponde, se habrá dado cuenta de que había cometido una barbaridad. No se puede cuestionar a las personas que expresan una posición libremente. Juez, además, tiene una relación de amistad con el Presidente y nos ha apoyado en muchos temas. Fue un exabrupto de esta persona”, continuó.
A su vez, Franco tomó distancia y aclaró que el Gordo Dan no forma parte del Gobierno, sino que “expresa posiciones independientes”. En tanto, aseguró: “Yo no pude hablar con el Presidente porque está de viaje, pero estoy seguro de que va a estar en total desacuerdo con esta expresión”.
El "Gordo" Dan borró el tuit inicial, pero volvió a arremeter contra Juez
Después de borrar el tuit de la polémica, el "Gordo" Dan volvió a publicar un mensaje ofensivo contra el senador Juez luego del voto del cordobés a favor de la Ley de Emergencia en Discapacidad y en contra del veto presidencial.
En su seguidilla de dos mensajes, primero posteó: "Están quebrando al país y condenando a la MISERIA a las generaciones futuras de la Argentina ADREDE pero un gordo tuitea muy fuerte".
De inmediato, volvió a arremeter con dureza contra el senador Juez, donde hizo alusión a su vida personal.
En tanto, en un tercer mensaje, afirmó: "Del señor Guillermo Francos no voy a decir nada porque antepongo la Sagrada Causa Argentina ante todo. Lo perdono".
