Axel Kicillof fulminó a Javier Milei en la previa a la veda electoral: "Lo que hace es criminal"

“Lo que está haciendo Milei es criminal. No hay país que no tenga obra pública. No hay etapa en Argentina con dos años sin obra pública nacional. Con un día de intereses de lo que está pagando el 75% de tasas, podría terminarnos varias escuelas de las que dejó paradas. No es que no hay plata” , sostuvo Kicillof.

“Otra gran mentira de Milei que es que el ajuste iba a ser para la casta”, indicó el gobernador y disparó: “Hoy, con esto del 3% de Karina (Milei) y los audios, que son producto de la interna feroz entre ellos, porque no existen espías rusos ni venezolanos, ni un banco chino, es un mamarracho lo que han constituido”.

“Es la primera vez en historia que se vota a una persona, pero manda otra, que es Karina Milei. Es la que dirige el gobierno porque Milei solo se ocupa de dar charlas y conferencias e intervenir en cuestiones económicas”, sostuvo Kicillof.

Por otro lado, lanzó una contundente acusación contra el Presidente: "La Provincia aporta 40% de los recursos, ¿adónde van a parar? Una parte, al gobierno nacional. La que timbea Milei es con el trabajo y el consumo de los bonaerenses, con el patrimonio y la riqueza de los bonaerenses. Y la usa para viajar por el mundo. ¿Con qué creen que se va a recibir los premios a California? Con recursos que saca de las provincias, entre ellas, principalmente la de Buenos Aires“, acusó y detalló que de 40% de fondos coparticipables que aporta la Provincia, vuelve solo 7%.

La entrevista de Axel Kicillof terminó a las 8 de la mañana en punto, hora en la que empezó la veda electoral para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Los comicios serán este domingo 7 de septiembre. Los bonaerenses elegirán a 46 diputados provinciales, 23 senadores provinciales, concejales municipales – quienes se desempeñan en el Concejo Deliberante de cada municipio – y consejeros escolares -para el Consejo Escolar de cada municipio-.