Nelson Castro, sobre Javier Milei: "El Presidente tiene un problema psíquico importante"
El periodista se refirió a al comportamiento del mandatario y aseguró que tiene “una consecuencia política clara”.
El periodista Nelson Castro realizó polémicas declaraciones este viernes al asegurar que el presidente Javier Milei tendría "un problema psíquico importante de comportamiento”. También se refirió a la relación del Jefe de Estado con su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
“El componente psiquiátrico del Presidente de la República juega un rol. Es un tema delicado hablar de la salud de un presidente, del Síndrome de Hubris, que este lo tiene. Vean lo que pesa en la realidad y en los comportamientos”, expresó Castro haciendo referencia un patrón de comportamiento descrito por el neurólogo David Owen que se manifiesta en personas que ostentan poder, caracterizado por un ego desmedido, una visión exagerada de sí mismos y sus capacidades, y un desprecio por la realidad y las opiniones ajenas
A continuación, en su programa de Radio Rivadavia sostuvo que “estamos ante un Gobierno que tiene comportamientos ilógicos y son patológicos”.
Para el periodista, “lo lógico, al tener minoría, es que generen acuerdos con el otro para que apoyen sus ideas. Cuando entrás dentro de la ilógica genera un tema”.
“La patología psíquica del Presidente de la República empieza a ser un tema en el mundo de los negocios y las finanzas, empieza a verse", aseguró Castro.
Como si fuera poco, el periodista mencionó entonces la existencia de “una relación patológica entre el Presidente y su hermana”, Karina Milei. “Esto está pesando en el Gobierno. No es un hecho casual”, consideró aunque admitió que “ es un tema de extrema sensibilidad”.
“Estamos frente a un Presidente de la República, y lo digo con toda responsabilidad, con un problema psíquico importante de comportamiento en cuanto a conducta. Esto tiene una consecuencia política clara, un gobierno que vive peleándose todo el tiempo y no tiene mayoría es un Gobierno con una fragilidad y una pérdida de poder político fenomenal”, cerró Nelson Castro sobre el tema.
