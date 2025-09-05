Nelson Castro, sobre Javier Milei: "El Presidente tiene un problema psíquico importante"

“La patología psíquica del Presidente de la República empieza a ser un tema en el mundo de los negocios y las finanzas, empieza a verse", aseguró Castro.

Como si fuera poco, el periodista mencionó entonces la existencia de “una relación patológica entre el Presidente y su hermana”, Karina Milei. “Esto está pesando en el Gobierno. No es un hecho casual”, consideró aunque admitió que “ es un tema de extrema sensibilidad”.

“Estamos frente a un Presidente de la República, y lo digo con toda responsabilidad, con un problema psíquico importante de comportamiento en cuanto a conducta. Esto tiene una consecuencia política clara, un gobierno que vive peleándose todo el tiempo y no tiene mayoría es un Gobierno con una fragilidad y una pérdida de poder político fenomenal”, cerró Nelson Castro sobre el tema.