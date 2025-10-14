ANSES: todo lo que tenés que saber sobre el pago de aguinaldo y cómo calcularlo

Cuándo se paga la segunda parte del aguinaldo

El aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), se divide en dos pagos: el primero se abonó en junio, mientras que la segunda parte se acreditará en diciembre, antes del 18 de ese mes. Sin embargo, el plazo podría extenderse hasta el 22 de diciembre según lo establecido por la normativa laboral.