ANSES: todo lo que tenés que saber sobre el pago de aguinaldo y cómo calcularlo
La segunda parte de este beneficio salarial para los trabajadores ya tiene fecha y el monto varía según la remuneración más alta del semestre.
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de octubre y se conocen los montos de las jubilaciones para el décimo mes del año.
Sin embargo, muchos beneficiarios ya se preguntan por la segunda cuota del aguinaldo de diciembre, que representa un ingreso importante para los hogares argentinos.
Cuándo se paga la segunda parte del aguinaldo
El aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), se divide en dos pagos: el primero se abonó en junio, mientras que la segunda parte se acreditará en diciembre, antes del 18 de ese mes. Sin embargo, el plazo podría extenderse hasta el 22 de diciembre según lo establecido por la normativa laboral.
Cuánto se cobrará de aguinaldo
Cada medio aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el semestre. En otras palabras, en diciembre se recibirá la mitad del salario más alto percibido entre junio y diciembre.
Todavía no se conoce el monto exacto, ya que dependerá de los aumentos que se apliquen en noviembre y diciembre. En caso de no haber trabajado todos los meses del semestre, el pago será proporcional al tiempo trabajado.
