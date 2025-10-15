MinutoUno

ANSES lanza nuevos créditos con tasas fijas y requisitos accesibles

Los jubilados que perciben sus haberes por ANSES pueden solicitar créditos personales de hasta $1.500.000, con trámite online y cuotas fijas a través de bancos adheridos.

Durante octubre 2025, los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de ANSES tienen la posibilidad de acceder a créditos personales de hasta $1.500.000, con tasas fijas y cuotas mensuales accesibles. Si bien ANSES no otorga directamente los préstamos, sí permite gestionar líneas especiales ofrecidas por bancos públicos y privados.

El objetivo de este programa es brindar apoyo financiero a los adultos mayores, con condiciones más convenientes que las del sistema bancario tradicional y la opción de realizar todo el trámite de manera online, sin necesidad de acercarse a una sucursal.

Quiénes podrán acceder a los créditos

Los créditos están disponibles para jubilados y pensionados del SIPA que cumplan ciertos requisitos:

  • cobrar sus haberes por ANSES,
  • residir en Argentina,
  • contar con DNI vigente
  • y CBU activo, y que la cuota no supere el 30% del ingreso mensual.

Cada banco participante establece sus propias condiciones, aunque el monto máximo suele alcanzar los $1.500.000, según el perfil crediticio del solicitante. Esta propuesta busca facilitar el acceso al financiamiento para quienes cobran a través de ANSES, ofreciendo alternativas más simples y con requisitos accesibles en comparación con los préstamos tradicionales del sistema financiero.

Cómo solicitar el crédito paso a paso

El trámite para solicitar el crédito puede hacerse desde el homebanking o la app del banco donde el jubilado cobra su haber mensual. Los pasos son:

  • Ingresar a homebanking.
  • Elegir la opción “Créditos personales para jubilados”.
  • Simular monto, plazo y valor de la cuota.
  • Completar la solicitud online.
  • Recibir la acreditación en la cuenta dentro de 24 a 72 horas hábiles.

Todo el proceso es digital, rápido y sin necesidad de ir al banco.

