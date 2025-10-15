ANSES lanza nuevos créditos con tasas fijas y requisitos accesibles

créditos hipotecarios.jpg

Cómo solicitar el crédito paso a paso

El trámite para solicitar el crédito puede hacerse desde el homebanking o la app del banco donde el jubilado cobra su haber mensual. Los pasos son:

Ingresar a homebanking .

. Elegir la opción “Créditos personales para jubilados” .

. Simular monto, plazo y valor de la cuota.

Completar la solicitud online.

Recibir la acreditación en la cuenta dentro de 24 a 72 horas hábiles.

Todo el proceso es digital, rápido y sin necesidad de ir al banco.