Puerta a puerta: por irregularidades, la Aduana devolverá miles de paquetes a sus países de origen

Hay tres requisitos que deben cumplirse para poder retirar la mercadería: no comprar más de 12 paquetes por año, que el peso anual no supere los 20 kilogramos y que se destine para el uso personal y no comercial.

En el caso de estos 3 mil paquetes, según consignó Infobae este miércoles, “no se cumplieron estos requisitos y, por lo tanto, la mercadería será reenviada a su país de origen, por lo que el comprador perderá lo que compró”.

Aduana.jpg

Desde la Aduana indicaron que “se solicitó la revisión normativa y una propuesta de reingeniería de procesos del circuito de las encomiendas postales internacionales, ante la existencia de aproximadamente 3 mil encomiendas internacionales sobre las cuales, habiendo cumplido el plazo legal para su liberación a plaza, no han sido retirados por los destinatarios o personas autorizadas para recibirlos”.

La mercadería involucrada alcanza principalmente a indumentaria (ropa y calzado) proveniente de Italia y Francia, módulos de repuesto para telefonía celular proveniente de China y lentes y marcos para anteojos oriundos también del país asiático.

El peso promedio de las encomiendas es de aproximadamente entre 15 y 20 kg cada una y el período de acumulación de estos envíos comenzó en enero de este año, pese a que solo pueden permanecer un máximo de 45 días en el depósito del Correo Argentino.

Al momento de realizar la declaración, el consumidor tiene que pagar la tasa de gestión de correo, que incluye los costos de almacenaje, presentación a la Aduana y la gestión administrativa que hay que realizar con cada uno de los envíos que llegan desde el exterior, independientemente de su peso y valor.

Si la compra supera los 50 dólares se debe abonar el 50% del excedente en concepto de impuestos aduaneros, al tipo de cambio oficial. Cabe destacar que el sistema puerta a puerta es para productos de hasta 20 kilos, 3 mil dólares de valor y siempre para uso personal.