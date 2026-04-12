ARCA: las fechas confirmadas de los vencimientos para los monotributistas
Con ARCA, accedé al desglose actualizado de montos y normas por categoría para saber cuánto pagar y cómo cumplir con cada requisito sin errores.
La ARCA oficializó los nuevos valores del monotributo abril 2026, junto con los topes de facturación que corresponden a cada categoría. El esquema actualizado contempla cuotas mensuales y límites de ingresos ajustados tras la actualización de inicio de año, aplicada en base a la inflación acumulada.
Para definir estos cambios, la ARCA tomó como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor entre julio y diciembre de 2025. El aumento fue del 14,28%, lo que impactó de lleno tanto en los importes a pagar como en los límites anuales del monotributo.
El régimen conserva su organización por escalas, donde cada contribuyente queda encuadrado según su nivel de ingresos. Cada categoría fija requisitos específicos para seguir dentro del sistema, por lo que resulta clave controlar de manera frecuente la facturación declarada y evitar desfasajes con la normativa vigente.
Cuándo vence el monotributo
El calendario de pagos ARCA abril 2026 establece los plazos que deben cumplir los contribuyentes del monotributo. La fecha de vencimiento se define según la terminación de la CUIT, lo que indica el día asignado para abonar la cuota mensual dentro del régimen.
El cronograma oficial establece los siguientes vencimientos
- CUIT 0 y 1: 20 de abril
- CUIT 2 y 3: 21 de abril
- CUIT 4 y 5: 22 de abril
- CUIT 6 y 7: 23 de abril
- CUIT 8 y 9: 24 de abril
Este esquema dispuesto por la ARCA permite ordenar las obligaciones y evitar concentraciones en una sola fecha. Cumplir con el vencimiento del monotributo dentro del plazo es clave para no generar demoras ni complicaciones administrativas. La cuota mensual incluye los componentes impositivo, previsional y de obra social, lo que determina el total que debe pagar cada contribuyente.
Los topes de facturación anual por categoría son los siguientes:
Las categorías del monotributo ARCA ya cuentan con los nuevos límites de facturación anual vigentes para abril de 2026. El esquema mantiene once escalas con topes definidos según el nivel de ingresos, lo que determina si el contribuyente puede seguir dentro del régimen simplificado:
- Categoría A: hasta $10.277.988
- Categoría B: hasta $15.058.447
- Categoría C: hasta $21.113.696
- Categoría D: hasta $26.212.853
- Categoría E: hasta $30.833.964
- Categoría F: hasta $38.642.048
- Categoría G: hasta $46.211.109
- Categoría H: hasta $70.113.407
- Categoría I: hasta $78.479.211
- Categoría J: hasta $89.872.640
- Categoría K: hasta $108.357.084
Estos topes del monotributo son clave para definir la categoría de cada contribuyente y su continuidad dentro de la ARCA. Por eso, resulta fundamental revisar la facturación de los últimos 12 meses, ya que superar esos montos implica una recategorización automática según las escalas vigentes.
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