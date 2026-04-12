ARCA: las fechas confirmadas de los vencimientos para los monotributistas

arca

Los topes de facturación anual por categoría son los siguientes:

Las categorías del monotributo ARCA ya cuentan con los nuevos límites de facturación anual vigentes para abril de 2026. El esquema mantiene once escalas con topes definidos según el nivel de ingresos, lo que determina si el contribuyente puede seguir dentro del régimen simplificado:

Categoría A : hasta $10.277.988

: hasta $10.277.988 Categoría B : hasta $15.058.447

: hasta $15.058.447 Categoría C : hasta $21.113.696

: hasta $21.113.696 Categoría D : hasta $26.212.853

: hasta $26.212.853 Categoría E : hasta $30.833.964

: hasta $30.833.964 Categoría F : hasta $38.642.048

: hasta $38.642.048 Categoría G : hasta $46.211.109

: hasta $46.211.109 Categoría H : hasta $70.113.407

: hasta $70.113.407 Categoría I : hasta $78.479.211

: hasta $78.479.211 Categoría J : hasta $89.872.640

: hasta $89.872.640 Categoría K: hasta $108.357.084

Estos topes del monotributo son clave para definir la categoría de cada contribuyente y su continuidad dentro de la ARCA. Por eso, resulta fundamental revisar la facturación de los últimos 12 meses, ya que superar esos montos implica una recategorización automática según las escalas vigentes.