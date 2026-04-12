Luis Caputo viaja a Washington para negociar con el FMI un nuevo desembolso de u$s1.000 millones

Durante 2025, la Argentina alcanzó un superávit primario del 1,4% del PBI, por encima del 1,3% comprometido originalmente. Al considerar el pago de intereses de deuda, el resultado financiero total arrojó un saldo positivo del 0,2%.

El viaje coincide con una mejora en los indicadores financieros, con el riesgo país en torno a los 550 puntos básicos. Aun así, el equipo económico deberá exponer ante el organismo y ante inversores de Wall Street cómo planea conseguir unos 1.250 millones de dólares mensuales para sostener el esquema de pagos hasta 2027.

Además, la comitiva mantendrá encuentros con representantes de otros organismos multilaterales para analizar proyectos de infraestructura y alternativas de financiamiento, en un contexto en el que el FMI destaca señales de salida de la prolongada etapa de estancamiento económico que afectó al país durante más de una década.