Qué pasó con Ualá: reportan fallas masivas
Usuarios de la plataforma Ualá reportaron este sábado fallas masivas que se suman a las registradas durante la semana pasada.
Usuarios de la plataforma Ualá reportan este sábado fallas masivas que se suman a las registradas el pasado martes, cuando dejó sin acceso a millones de usuarios en Argentina debido a una falla en la nube de Amazon Web Services (AWS).
Qué hacer si tenés un problema con tu cuenta en Ualá
Si experimentás demoras en transferencias, errores al iniciar sesión o problemas con inversiones:
- Verificá la actualización de la app. Asegurate de tener descargada la última versión desde tu tienda de aplicaciones, ya que la empresa lanzó funciones nuevas recientemente.
- Contactá al soporte oficial. Podés comunicarte a través del chat de ayuda dentro de la aplicación (disponible de lunes a viernes de 9 a 21 hs, y fines de semana o feriados dea 18 hs) o consultar sus canales de contacto oficiales.
Se cayó el home banking de bancos de todo el país: reportan fallas técnicas
Una importante falla técnica en los sistemas informáticos de Red Link afecta desde la noche de este lunes 16 de noviembre el normal funcionamiento del Home Banking del Banco Nación, el Banco Rioja y decenas de entidades financieras de toda la Argentina.
El desperfecto tecnológico genera serios inconvenientes para que los usuarios puedan ingresar a sus cuentas, consultar saldos y realizar transferencias a través de internet.
Según informaron fuentes del sector financiero, el inconveniente se originó directamente en la infraestructura central de la red procesadora y no responde a un problema interno de cada banco en particular.
Mientras los equipos técnicos trabajan para restablecer la plataforma y normalizar las operaciones digitales, en el caso del Banco de La Rioja aclararon que su billetera virtual continúa operando con normalidad pese a la caída de su banca web.
Uno por uno, qué bancos operan con la infraestructura de Red Link y tuvieron fallas en el home banking
Debido a la magnitud de la red tecnológica, una interrupción en los servidores de Red Link impacta de manera simultánea sobre millones de clientes en distintas provincias. Actualmente, la firma presta servicios de banca digital a unas 30 instituciones financieras del país:
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Bancos públicos de gran alcance: Banco Nación, Banco Provincia de Buenos Aires y Banco Ciudad.
Banca provincial: Bancos de Córdoba, La Pampa, Neuquén, Corrientes, Formosa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, San Juan, Santiago del Estero y La Rioja.
Otras entidades financieras: Credicoop, Banco Hipotecario, Banco Industrial (BIND), Banco Municipal de Rosario, Coinag, Meridian, Roela, Piano, Bica y Mariva.
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