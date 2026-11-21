Mientras los equipos técnicos trabajan para restablecer la plataforma y normalizar las operaciones digitales, en el caso del Banco de La Rioja aclararon que su billetera virtual continúa operando con normalidad pese a la caída de su banca web.

Uno por uno, qué bancos operan con la infraestructura de Red Link y tuvieron fallas en el home banking

Debido a la magnitud de la red tecnológica, una interrupción en los servidores de Red Link impacta de manera simultánea sobre millones de clientes en distintas provincias. Actualmente, la firma presta servicios de banca digital a unas 30 instituciones financieras del país: