Radiografía de la motosierra: recortes en Salud, Educación, jubilaciones y subas para la SIDE y Deuda

grafico 2

En la vereda de enfrente se encuentra la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que experimentó una suba del 23% en los primeros 8 meses del año mientras que los Servicios de Deuda Pública (pago de la deuda) concentran un 9% del gasto total del Estado.

grafico 3

Radiografía del ajuste

Salud

En salud, los gastos de la Superintendencia de Servicios de Salud cayeron un 56% mientras que los de los hospitales nacionales se derrumbaron entre un 30% y un 38%. La inversión en el Instituto Malbrán cayó 26% y en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) un 27%.

El Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte registra una caída del 35%, mientras que el INCUCAI presenta un aumento del 20% en su ejecución.

Quedaron virtualmente paralizados programas como Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (-100%); Prevención de Enfermedades de Patologías Específicas (-89%); Prevención de Enfermedades Endémicas (-74%) y Respuesta al VIH, Hepatitis, Tuberculosis y Lepra (-34%). La única excepción positiva es Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica (+41%).

grafico 4

Seguridad social

En el área de seguridad social y programas sociales, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ejecutó un 7% menos de presupuesto que en los primeros 8 meses de 2023, mientras que el ajuste en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia llegó al 72%.

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) recibió un 75% menos de fondos mientras que las partidas para Comedores Comunitarios y Merenderos cayeron 74%; Plan Nacional de Primera Infancia un -89% y el Plan Nacional de Protección Social y Economía Social se paralizó por completo con un freno del 100% de la inversión. La desfinanciación de estos programas sensibles es total.

grafico 9

Educación

En educación, programas como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente tuvieron ejecución nula (-100%), mientras que el Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles cayó un 88%. La inversión en Becas y Gestión Estudiantil se derrumbó un 77%; Acciones de Formación Docente (-79%); Infraestructura y Equipamiento (-46%) y Desarrollo de la Educación Superior (-30%).

En ciencia y tecnología, el CONICET sufrió un recorte del 29%, en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) la inversión cayó un 40%; un 37% en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); un 44% en Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y un 83% en el programa de Promoción de la Investigación e Innovación.

El ajuste llegó al 32% en el Servicio Geológico Minero Argentino; al 23% en el Servicio Meteorológico Nacional; al 26% en la Fundación Miguel Lillo y al 27% en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau).

grafico 7

Producción y obra pública

La producción y la obra pública también muestran fuertes bajas: la inversión en la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo se derrumbó un 76%; un 39% Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); un 24% en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y un 26% en el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

En transporte e infraestructura la ejecución es casi nula con caídas de entre el 89% y el 100% en Infraestructura en Municipios, Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación, Desarrollo de la Cuenca Matanza-Riachuelo, Construcción de Túneles y Puentes Grandes (-98%), Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional (-94%), Desarrollo de Obra Pública (-93%) y Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios (-89%).

grafico 5

Seguridad

Finalmente, las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas experimentan recortes significativos: Policía Federal (-32%), Gendarmería (-29%), Prefectura Naval (-29%), Ejército (-17%), Armada (-20%) y Fuerza Aérea (-21%).

Dentro de este contexto, sobresale el incremento de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, con un aumento del 23% respecto a 2023. Por otra parte, los Servicios de Deuda Pública representan el 9% del gasto total, manteniendo un peso relevante en la estructura presupuestaria.

grafico 8

Informe completo:

2025.09.10_Ejecuci_oacute_n_presupuestaria_Administraci_oacute_n_P_uacute_blica_Nacional_agosto_2025_CEPA