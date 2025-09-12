Los ejercicios para reducir el dolor de rodillas en una simple rutina de entrenamiento

Con los años, sobre todo después de los 45, los síntomas suelen intensificarse, y factores como el exceso de peso, antecedentes familiares o desgaste articular aumentan el riesgo. Algunos dolores ceden con reposo, pero si persisten conviene consultar a un especialista. Mantenerse activo ayuda a nutrir el cartílago, reducir la inflamación y fortalecer los músculos que sostienen las rodillas.