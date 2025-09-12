MinutoUno

Los ejercicios para reducir el dolor de rodillas en una simple rutina de entrenamiento

Lifestyle

Descubrí cómo con solo 20 minutos, dos veces por semana, alcanza para aliviar las dolencias y recuperar bienestar.

Cuidar la salud y el fitness de las rodillas es esencial porque el dolor en estas articulaciones es algo que muchas personas experimentan a lo largo de la vida. Las causas más frecuentes incluyen osteoartritis, desgaste natural de las articulaciones y lesiones como desgarros de meniscos por movimientos bruscos o torsiones.

Con los años, sobre todo después de los 45, los síntomas suelen intensificarse, y factores como el exceso de peso, antecedentes familiares o desgaste articular aumentan el riesgo. Algunos dolores ceden con reposo, pero si persisten conviene consultar a un especialista. Mantenerse activo ayuda a nutrir el cartílago, reducir la inflamación y fortalecer los músculos que sostienen las rodillas.

Hacer ejercicio y cuidar el peso permite que las articulaciones reciban menos presión, mientras que una dieta antiinflamatoria y buena hidratación contribuyen a aliviar molestias. Con constancia y hábitos simples se puede mejorar la movilidad, prevenir lesiones y vivir más cómodo sin recurrir a tratamientos invasivos.

La rutina de ejercicios para el dolor de rodillas

Un plan de Fitness completo para cuidar las rodillas combina fuerza, flexibilidad y trabajo cardiovascular. Con apenas dos sesiones de 20 minutos por semana, se pueden fortalecer las articulaciones y mejorar la movilidad. Algunos ejercicios recomendados son:

  • Sentadilla asistida: Parado con los pies al ancho de los hombros y apoyado en un soporte seguro, se flexionan las rodillas como si fueras a sentarte, manteniendo el peso en los talones.
  • Serie de cuádriceps: Acostado boca arriba, extiende una pierna y presiona la parte posterior de la rodilla contra la cama o una toalla enrollada, contrayendo el cuádriceps durante cinco segundos antes de relajar.
  • Elevación de pierna estirada: Apoyá una pierna flexionada y la otra extendida sobre la cama, elevá la pierna recta unos centímetros, mantené de 3 a 5 segundos y bajá despacio.
  • Flexión de piernas: Apoyado en una silla o encimera, llevá el talón hacia el glúteo, sostené unos segundos y bajá con control.
  • Puente: Acostado boca arriba con rodillas dobladas y pies apoyados, elevá las caderas contrayendo glúteos y abdomen, luego bajá lentamente.
Incorporar estos movimientos ayuda a prevenir lesiones, ganar fuerza y mejorar la movilidad, siendo perfectos para una rutina de Salud y Fitness enfocada en articulaciones saludables.

