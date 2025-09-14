No hay excusas: por qué el ejercicio intenso es ideal a cualquier edad

Por eso, planes de entrenamiento bien diseñados, que incluyan ejercicios de fuerza, potencia y aeróbicos, ayudan a prevenir caídas, aumentar la funcionalidad y mejorar el bienestar general.

Combinar ejercicio intenso, una alimentación equilibrada y un descanso adecuado es clave para disfrutar de una vejez saludable. Por este motivo, es fundamental mantener la fuerza y la resistencia, alimentar el cuerpo con los nutrientes necesarios y dormir 8 horas diarias.

Estos hábitos saludables proporcionarán una adultez plena y con baja probabilidad de padecer enfermedades como diabetes, hipertensión o problemas cardiovasculares.