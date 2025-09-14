No hay excusas: por qué el ejercicio intenso es ideal a cualquier edad
Además de mejorar el metabolismo y reducir el peso, disminuye la probabilidad de contraer enfermedades. Los detalles en la nota.
Para lograr un cuerpo sano y fuerte hay una sola receta efectiva y reconocida: el ejercicio intenso. Este tipo de entrenamiento no solo mejora la resistencia y reduce el peso, sino que también disminuye la probabilidad de contraer enfermedades que pueden ponernos contra las cuerdas en el futuro. Por este motivo, si se busca dar un giro radical luego de años de sedentarismo, la mejor opción es entrenar con intensidad.
Pero el entrenamiento no tiene resultados mágicos, sino que es un proceso que se debe construir de a poco, ladrillo por ladrillo. Es por este motivo, que las personas ansiosas y poco constantes no logran llegar a los resultados posibles, ya que abandonan el barco a mitad del viaje.
La importancia del ejercicio intenso
El ejercicio intenso y regular no solo es seguro para los adultos mayores, sino que también les permite mantener y mejorar fuerza, resistencia y equilibrio, aspectos que toman una gran importancia a medida que pasan los años.
Estudios recientes muestran que la musculatura envejecida se recupera igual de bien que la de personas más jóvenes y experimenta menos dolor tras la actividad.
Por eso, planes de entrenamiento bien diseñados, que incluyan ejercicios de fuerza, potencia y aeróbicos, ayudan a prevenir caídas, aumentar la funcionalidad y mejorar el bienestar general.
Combinar ejercicio intenso, una alimentación equilibrada y un descanso adecuado es clave para disfrutar de una vejez saludable. Por este motivo, es fundamental mantener la fuerza y la resistencia, alimentar el cuerpo con los nutrientes necesarios y dormir 8 horas diarias.
Estos hábitos saludables proporcionarán una adultez plena y con baja probabilidad de padecer enfermedades como diabetes, hipertensión o problemas cardiovasculares.
