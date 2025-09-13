Los ejercicios ideales para aumentar la fuerza muscular

El puente de glúteos, en cambio, se hace recostado boca arriba, elevando la cadera hasta formar una línea entre hombros y rodillas. Este movimiento no solo fortalece la zona posterior, sino que también ayuda a aliviar tensiones lumbares.

Por último, el desplante estático consiste en dar un paso amplio hacia adelante y mantener la posición con ambas rodillas flexionadas. Este ejercicio trabaja las piernas y el abdomen, por lo que resulta muy útil en procesos de rehabilitación.

De esta manera, cualquier usuario tiene la posibilidad de comenzar con su cambio físico de manera simple y en su hogar, sin equipamiento costoso ni asistiendo a lugares con muchas personas.