Javier Milei brindó detalles sobre cómo se usará el swap de 20 mil millones de dólares
El presidente Javier Milei aseguró que, de ser necesario, se utilizarán esos fondos para pagar los compromisos de deuda del próximo año.
Tras oficializarse el acuerdo con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por un swap de 20 mil millones de dólares para garantizar la estabilización cambiaria en medio de las fuertes presiones de los inversores que buscan resguardo en moneda dura, el presidenta Javier Milei adelantó cómo se utilizarán esos fondos.
"La estructuración de un swap es un intercambio de monedas. Es decir, nosotros tenemos un crédito por 20.000 millones de dólares y ellos tienen crédito en pesos por el equivalente a 20.000 millones de dólares. Solamente se ejecuta cuando usted lo necesita", explicó el mandatario libertario.
En diálogo con el Canal 8 de Tucumán Milei aclaró que "nosotros, en caso de que no podamos salir al mercado de capitales porque el riesgo país sigue siendo muy alto, haremos los pagos del 2026 utilizando la línea de swap, y eso sería tomar deuda para pagar deuda. Por lo cual, ese es el fin que tiene: es para darle seguridad a aquellos que invirtieron en la Argentina”.
El convenio anunciado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), entidad comandada por Santiago Bausili, establece los términos para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas, que permitirán ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponibles. A través de este mecanismo, el BCRA podrá acceder a liquidez adicional en dólares y reducir la exposición a episodios de volatilidad en los mercados financieros, tales como los que se vienen desplegando desde julio pasado.
En este sentido, Milei negó las acusaciones de que el acuerdo con el gobierno de su par estadounidense Donald Trump tenga que ver con una “venta de recursos” nacionales a Estados Unidos. “Eso es una mentira del kirchnerismo. Los ladrones creen a todos de su misma condición. Ellos no tenían nada para mostrar positivo y negociaban con narco dictaduras, entonces las cosas eran un ‘toma y daca’“, consideró y marcó: ”Nosotros negociamos bajo la lógica capitalista, donde cuando usted hace un intercambio se benefician las dos partes. Esto es beneficioso para la Argentina y para Estados Unidos“.
