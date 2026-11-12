Sandra Pettovello avala la Ley 27260 y jubilados de Anses pueden pedir reparación histórica sin gastos

Requisitos de ANSES para la reparación histórica

El Programa Nacional de Reparación Histórica fue diseñado para cancelar deudas previsionales y reajustar los haberes de aquellos titulares que cumplan con los parámetros fijados por la normativa. Según se detalló oficialmente, el trámite resulta completamente gratuito para quienes no hayan iniciado un juicio previo al 30 de mayo de 2016, ya que el organismo previsional se hace cargo de abonar los honorarios del letrado patrocinante.