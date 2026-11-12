Sandra Pettovello avala la Ley 27260 y jubilados de Anses pueden pedir reparación histórica sin gastos
El Gobierno confirmó que los jubilados de ANSES pueden acceder al programa de Reparación Histórica de forma gratuita y actualizar sus haberes sin costos.
Sandra Pettovello ratificó la vigencia del programa para que beneficiarios de ANSES reajusten ingresos jubilatorios. Mediante la Ley 27260, los que no hayan iniciado juicios previos tendrán la posibilidad de homologar los acuerdos transaccionales de la reparación histórica con honorarios profesionales totalmente cubiertos por el Estado nacional.
Requisitos de ANSES para la reparación histórica
El Programa Nacional de Reparación Histórica fue diseñado para cancelar deudas previsionales y reajustar los haberes de aquellos titulares que cumplan con los parámetros fijados por la normativa. Según se detalló oficialmente, el trámite resulta completamente gratuito para quienes no hayan iniciado un juicio previo al 30 de mayo de 2016, ya que el organismo previsional se hace cargo de abonar los honorarios del letrado patrocinante.
Para consultar si están alcanzados por el beneficio, los jubilados y pensionados deben:
- Ingresar a la plataforma Mi ANSES utilizando su Clave de la Seguridad Social.
- Dirigirse a la sección "Jubilaciones y Pensiones" y seleccionar la opción "Reparación Histórica".
- En caso de estar incluidos, el sistema arrojará la propuesta de reajuste y, de corresponder, el monto retroactivo a percibir desde el momento de la suscripción del acuerdo.
El paso a paso para homologar el acuerdo de forma gratuita
El procedimiento requiere obligatoriamente la designación de un abogado matriculado para garantizar la asistencia legal durante la homologación judicial. Los pasos a seguir son:
- Aceptación de la propuesta: Si el beneficiario está de acuerdo con el cálculo ofrecido, debe aceptar los Términos y Condiciones en la plataforma digital.
- Designación del abogado: Se debe ingresar el número de CUIT del profesional elegido. Si el jubilado no cuenta con uno y no inició juicio, puede seleccionar un abogado para que lo patrocine sin costo, ya que sus honorarios serán liquidados directamente por el Estado.
- Confirmación legal: El abogado designado debe ingresar a Mi ANSES para aceptar la representación.
- Firma presencial o certificada: Ambas partes deben presentarse en una oficina del organismo para suscribir el documento mediante el registro de la huella dactilar. En caso de que el titular esté imposibilitado de trasladarse físicamente, la firma puede realizarse excepcionalmente en su domicilio frente a un escribano público que la certifique.
- Homologación: Finalmente, el organismo previsional enviará el expediente electrónico al Poder Judicial para su homologación definitiva y posterior liquidación.
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