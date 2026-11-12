El Indec da a conocer la inflación de octubre
Todavía muy lejos del “cero y pico” anticipado por el Gobierno para estos tiempos, las estimaciones previas al IPC que difundirá el Indec van del 1,8% al 2,1%.
El Gobierno Nacional aguarda con expectativa la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que este jueves difundirá el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En el oficialismo esperan un dato que podría consolidar la “desaceleración inflacionaria” -según la versión oficial- o al menos el estancamiento observado en los últimos meses, lo que también será tomado como una buena noticia; en tanto, la mayoría de las consultoras privadas prevé una variación mensual cercana al 2%.
De confirmarse esos cálculos, octubre se convertiría en un nuevo capítulo de la tendencia de moderación de precios que viene registrándose desde el segundo trimestre del año, aunque muy lejos todavía de las promesas reiteradas sistemáticamente por Javier Milei y Luis Caputo.
En ese sentido, la dinámica inflacionaria mostró algunas oscilaciones entre julio y septiembre, y los analistas coinciden en que durante el décimo mes se habría producido una leve desaceleración respecto del período anterior.
Entre las estimaciones más optimistas se encuentran las del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central (BCRA), que proyecta una inflación mensual del 1,8%, siempre por encima del “cero y pico” anticipado por tiempo atrás por el propio Presidente.
Qué inflación estiman las consultoras privadas
Ese mismo 1,8% fue calculado por dos consultoras privadas: Equilibra y la Fundación Libertad y Progreso, que además estimó una inflación acumulada de 25,9% para los primeros diez meses del año.
Según Equilibra, las verduras encabezaron las subas dentro del componente estacional, mientras que el transporte público se destacó entre los rubros regulados. Aun así, la inflación núcleo, que excluye factores más volátiles, habría mantenido una trayectoria de relativa estabilidad.
Otras mediciones privadas muestran un panorama similar. Como C&T Asesores Económicos, que estimó un incremento del 1,9%, mientras que Analytica proyectó una variación del 2%, impulsada principalmente por alimentos y bebidas. La excepción es EcoGo, que calculó una inflación de 2,1%, ligeramente superior al consenso del mercado.
En la antesala del dato nacional, vale recordar que la inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una suba del 1,9% en octubre, una décima por encima del mes de septiembre.
Si bien el indicador porteño no replica exactamente la metodología del Indec, suele ser observado como una referencia anticipada sobre el comportamiento de los precios a nivel nacional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario