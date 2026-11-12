El Indec da a conocer la inflación de octubre

Qué inflación estiman las consultoras privadas

Imagen ilustrativa IA

Ese mismo 1,8% fue calculado por dos consultoras privadas: Equilibra y la Fundación Libertad y Progreso, que además estimó una inflación acumulada de 25,9% para los primeros diez meses del año.

Según Equilibra, las verduras encabezaron las subas dentro del componente estacional, mientras que el transporte público se destacó entre los rubros regulados. Aun así, la inflación núcleo, que excluye factores más volátiles, habría mantenido una trayectoria de relativa estabilidad.

Otras mediciones privadas muestran un panorama similar. Como C&T Asesores Económicos, que estimó un incremento del 1,9%, mientras que Analytica proyectó una variación del 2%, impulsada principalmente por alimentos y bebidas. La excepción es EcoGo, que calculó una inflación de 2,1%, ligeramente superior al consenso del mercado.

En la antesala del dato nacional, vale recordar que la inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró una suba del 1,9% en octubre, una décima por encima del mes de septiembre.

Si bien el indicador porteño no replica exactamente la metodología del Indec, suele ser observado como una referencia anticipada sobre el comportamiento de los precios a nivel nacional.