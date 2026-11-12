Por qué el Vaticano borró el tuit del papa León XIV que decía que la Argentina tiene "dos papas"

Antes de emprender su viaje hacia Perú tras su histórica visita de tres días a la Argentina, el papa León XIV publicó un sentido mensaje en sus cuentas en las redes sociales que, sin embargo, fue borrado minutos más tarde. Allí aseguraba que se había "sentido como en casa" y que por eso "se puede decir que este país ahora tiene dos papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción". La alusión a Francisco y su ahora pertenencia sentimental a la Argentina desapareció sin embargo poco después.