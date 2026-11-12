Por qué el Vaticano borró el tuit del papa León XIV que decía que la Argentina tiene "dos papas"
En el tuit del papa León XIV que luego fue borrado, el Sumo Pontífice se reconoció, a partir de ahora, argentino "por adopción".
Antes de emprender su viaje hacia Perú tras su histórica visita de tres días a la Argentina, el papa León XIV publicó un sentido mensaje en sus cuentas en las redes sociales que, sin embargo, fue borrado minutos más tarde. Allí aseguraba que se había "sentido como en casa" y que por eso "se puede decir que este país ahora tiene dos papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción". La alusión a Francisco y su ahora pertenencia sentimental a la Argentina desapareció sin embargo poco después.
Tras la controversia, el periodista Eduardo Feinmann reveló los motivos detrás de esta decisión. “Ahora se están conociendo detalles. Por qué este tuit fue borrado. Y es peor de lo que imaginamos. Porque la frase de ser “argentino por adopción” estaba escrito en el discurso final del Papa, pero él lo omitió deliberadamente por protocolo y por neutralidad, básicamente”, explicó Feinmann.
Luego, señaló: “El equipo de comunicación del Papa lo publicó tal cual como si lo hubiera dicho, por más que en el papel sí figuraba esa frase. En el papel figuraba, pero el Papa no la dijo. Cuando el Dicasterio de Comunicación, más precisamente su titular María Monserrat Alvarado, se dio cuenta del error lo borraron”.
Y cerró: “En Luján nunca el Papa dijo esto. Solo eso lo escribieron en las redes y después lo borraron”, para aclarar que estaba en el texto pero nunca se leyó por decisión del Sumo Pontífice.
El tuit que fue borrado decía: “Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción. Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre mi querida Argentina!”.
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