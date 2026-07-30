Sandra Pettovello avaló un aumento tajante de jubilaciones y Anses pagará $2.824.694,49 sin bono
El Gobierno oficializó la nueva actualización de las jubilaciones para agosto. Conocé todos los montos publicados hoy formalmente en el Boletín Oficial.
A través de una reciente normativa formalizada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social ratificó los nuevos valores que percibirán los adultos mayores en agosto. De esta manera, las jubilaciones tendrán una suba basada en el Índice de Precios al Consumidor.
Los nuevos montos de Anses publicados en el Boletín Oficial
La resolución 232/2026 estableció un aumento por movilidad del 1,89% sobre los haberes mensuales. Sandra Pettovello, en conjunto con el Poder Ejecutivo, avaló este esquema que actualiza todas las escalas del sistema previsional argentino. Según detalla la reglamentación oficial, los montos correspondientes para el próximo mes serán los siguientes:
IMPORTANTE: El Gobierno avala paritarias y el sueldo básico sube a $4.000.000 en agosto
-
El haber mínimo garantizado se ubicará en $419.775,93.
El haber máximo mensual alcanzará la suma de $2.824.694,49.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará establecida en $335.820,74.
El importe oficial de la Prestación Básica Universal (PBU) será de $192.028,32.
Las bases imponibles mínima y máxima se fijaron en $141.380,42 y $4.594.798,23, respectivamente.
A su vez, la disposición establece los índices de actualización de remuneraciones para aquellos afiliados que cesen en su actividad o soliciten su beneficio a partir del 1º de agosto de 2026.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario