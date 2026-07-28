El Gobierno avala paritarias y el sueldo básico sube a $4.000.000 en agosto
El gremio abrochó una nueva actualización salarial escalonada. El incremento llevará el piso salarial va a superar los $4.000.000 hacia septiembre de 2026.
El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) concretó una nueva actualización paritaria destinada a los profesionales de la salud encuadrados en sus convenios colectivos, que para septiembre del 2026 tendrán un salario básico superior a los $4.000.000, muy por encima de la media del país.
La mejora impactará de lleno en aquellos afiliados que se desempeñan como directores técnicos en farmacias, droguerías y laboratorios, jerarquizando una de las posiciones de mayor responsabilidad sanitaria, legal y administrativa del sector.
El entendimiento, rubricado por el secretario general del mencionado gremio SAFYB, Marcelo Peretta, junto a los representantes de las cámaras empresarias, apunta a blindar los ingresos frente a la inflación y sostener el poder adquisitivo de los profesionales. Se da en un conexto marcado por duras negociaciones paritarias en diferentes sectores y rubros.
Cómo queda la escala salarial tras las paritarias: mes a mes, el sueldo de los farmacéuticos y bioquímicos
De acuerdo con lo informado por la conducción sindical, los nuevos haberes básicos sufrirán incrementos progresivos durante el corriente trimestre:
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Julio 2026: $3.915.000.
Agosto 2026: $3.990.000.
Septiembre 2026: $4.065.000.
A estos montos base se les deberá adicionar un 30% extra aproximado en concepto de adicionales por Competencia, Gestión y Permanencia, tal como estipulan los convenios colectivos vigentes.
A quiénes alcanza el aumento y los detalles del convenio
La suba salarial tiene un alcance delimitado y cobijará exclusivamente a los trabajadores afiliados al SAFYB que laboren bajo las normativas de los convenios colectivos de trabajo 691/14, 707/15, 794/22 y 795/22.
Desde el sindicato destacaron además que cada vez son más los profesionales que optan por sumarse al convenio 794/22 —firmado con la Cámara de la Actividad Farmacéutica y Bioquímica—, al considerarlo una opción más competitiva que ofrece mejores perspectivas salariales y mayores beneficios laborales a largo plazo.
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