El Gobierno avala paritarias y el sueldo básico sube a $4.000.000 en agosto

A quiénes alcanza el aumento y los detalles del convenio

La suba salarial tiene un alcance delimitado y cobijará exclusivamente a los trabajadores afiliados al SAFYB que laboren bajo las normativas de los convenios colectivos de trabajo 691/14, 707/15, 794/22 y 795/22.

Desde el sindicato destacaron además que cada vez son más los profesionales que optan por sumarse al convenio 794/22 —firmado con la Cámara de la Actividad Farmacéutica y Bioquímica—, al considerarlo una opción más competitiva que ofrece mejores perspectivas salariales y mayores beneficios laborales a largo plazo.