Un país para pocos: el 44% de los jóvenes no logra independizarse por los bajos ingresos que tienen

La convivencia familiar: entre la contención y la frustración

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El estudio advierte que convivir con los padres genera una ineludible doble percepción emocional. Por un lado, predomina una fuerte sensación de tranquilidad y apoyo mutuo (27%). Sin embargo, por el otro, aparecen la profunda frustración por no independizarse (14%) y una preocupante sensación de estancamiento personal (13%).

Pese a las intenciones reales, el 76% de aquellos que viven con sus padres admite no aportar dinero al hogar, o hacerlo solo de manera ocasional. Esto marca una dependencia económica altamente significativa que retrasa la edad mediana de emancipación en Argentina hasta los 28,1 años.

Además, el relevamiento detectó el fenómeno del regreso al hogar parental. El 15% de los encuestados volvió a vivir con su familia después de haber concretado previamente una independencia. Las causas principales de este retroceso son: