Se reaviva la tensión en Medio Oriente: el crudo se dispara y se preparan nuevas subas

Sin embargo esta nueva etapa se da en momentos en que la tensión en Medio Oriente vuelve a recalentarse y eso se tradujo en nuevas subas en los mercados del barril de petróleo que suma presión a los precios.

estacion de servicio nafta combustibles

El mecanismo implementado por YPF funcionó como una herramienta de estabilización temporal. En la práctica, permitió contener parcialmente el traslado inmediato de las variaciones del Brent y del WTI hacia el precio final de las naftas y el gasoil.

Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, a fines de febrero, los combustibles en Argentina acumularon un aumento cercano al 23%. Al mismo tiempo, tanto el crudo Brent —referencia para Europa— como el WTI —referencia para Estados Unidos— llegaron a revalorizarse más de 50% durante las semanas de mayor tensión internacional.

Dentro del sector reconocen que el congelamiento parcial aplicado por YPF ayudó a moderar el impacto inmediato sobre la inflación y sobre el bolsillo de los consumidores, aunque también admiten que el atraso acumulado deberá corregirse gradualmente.

YPF

Actualmente, llenar un tanque de combustible ya supera ampliamente los 100 mil pesos en gran parte del país, luego de la fuerte aceleración de precios registrada desde marzo. La discusión entre las compañías también estará atravesada por la evolución futura del petróleo internacional y por el impacto que pueda generar la situación geopolítica en Medio Oriente durante las próximas semanas.