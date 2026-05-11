Se reaviva la tensión en Medio Oriente: el crudo se dispara y se preparan nuevas subas
Desde el inicio de la guerra, los precios de los combustibles en Argentina subieron 23% mientras que el barril del petróleo se encareció más de un 50%.
Mientras se reaviva la tensión en Medio Oriente el precio del barril de crudo se vuelve a dispara, llega esta semana a su fin el congelamiento de precios de los combustibles que había dispuesto YPF durante 45 días para morigerar el impacto en surtidor de la guerra lanzada por Donald Trump y Benjamin Netanyahu contra Irán.
En ese camino la petrolera estatal encabezará este lunes una reunión con el resto de las compañías que operan en el país para definir de qué manera continuará la política de precios.
La decisión se da luego de que la compañía encabezada por Horacio Marín resolviera a comienzos de abril implementar un “buffer” de precios, mecanismo mediante el cual absorbió parte de la escalada del crudo internacional sin trasladarla plenamente a los surtidores.Ese esquema finaliza este viernes 15 de mayo y el mercado espera ahora una definición conjunta entre YPF y el resto de las empresas del sector sobre los próximos movimientos tarifarios.
“Esto nos permitirá mantener aproximadamente estables los precios en el surtidor. Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de las nuevas variaciones del Brent, quedando liberadas el resto de las variables que componen el precio”, había explicado Marín al anunciar la medida.
Sin embargo esta nueva etapa se da en momentos en que la tensión en Medio Oriente vuelve a recalentarse y eso se tradujo en nuevas subas en los mercados del barril de petróleo que suma presión a los precios.
El mecanismo implementado por YPF funcionó como una herramienta de estabilización temporal. En la práctica, permitió contener parcialmente el traslado inmediato de las variaciones del Brent y del WTI hacia el precio final de las naftas y el gasoil.
Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, a fines de febrero, los combustibles en Argentina acumularon un aumento cercano al 23%. Al mismo tiempo, tanto el crudo Brent —referencia para Europa— como el WTI —referencia para Estados Unidos— llegaron a revalorizarse más de 50% durante las semanas de mayor tensión internacional.
Dentro del sector reconocen que el congelamiento parcial aplicado por YPF ayudó a moderar el impacto inmediato sobre la inflación y sobre el bolsillo de los consumidores, aunque también admiten que el atraso acumulado deberá corregirse gradualmente.
Actualmente, llenar un tanque de combustible ya supera ampliamente los 100 mil pesos en gran parte del país, luego de la fuerte aceleración de precios registrada desde marzo. La discusión entre las compañías también estará atravesada por la evolución futura del petróleo internacional y por el impacto que pueda generar la situación geopolítica en Medio Oriente durante las próximas semanas.
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