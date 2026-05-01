Las hostilidades con Irán "han terminado", afirmó Donald Trump al Congreso de los Estados Unidos

Para Trump, Irán sigue siendo una “amenaza significativa”

“No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026”, escribió Trump en las misivas, aunque aclara que la amenaza que Irán representa para Estados Unidos y nuestras Fuerzas Armadas “sigue siendo significativa” y prometió mantener informados a los líderes legislativos sobre nuevos acontecimientos.

“He dirigido y seguiré dirigiendo las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de acuerdo con mis responsabilidades y en virtud de mi autoridad constitucional para conducir las relaciones exteriores de los Estados Unidos como Comandante en Jefe y Jefe del Ejecutivo”, señaló el mandatario.