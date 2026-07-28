Haberes de ANSES: cuánto cobrarán los jubilados de mínima en agosto

Con la actualización de agosto, los principales haberes quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.734,71.

$419.734,71. Jubilación mínima con bono: $489.734,71.

$489.734,71. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.787,76.

$335.787,76. PUAM con bono: $405.787,76.

$405.787,76. Pensiones No Contributivas (PNC): $293.815,85.

$293.815,85. Pensiones No Contributivas con bono: $363.815,85.

$363.815,85. Pensión para Madres de Siete Hijos: $419.734,71.

$419.734,71. Pensión para Madres de Siete Hijos con bono: $489.734,71.

Cómo iniciar el trámite de jubilación en ANSES

Una vez que verificaste tu historia laboral y confirmaste que tus años de aporte están registrados, podés iniciar el trámite jubilatorio siguiendo estos pasos:

Verificá que cumplís la edad jubilatoria: generalmente 60 años para mujeres y 65 años para varones (salvo regímenes especiales).

Revisá que tus aportes sumen los años requeridos: usualmente 30 años de aportes.

Solicitá un turno en ANSES: podés hacerlo desde la web oficial o desde Mi ANSES.

Presentá la documentación requerida: DNI, constancia de historia laboral y demás documentos que acrediten tus aportes o períodos no registrados.

Es recomendable iniciar la consulta de tu historia laboral con anticipación para poder corregir posibles diferencias o inconsistencias antes de presentar la solicitud formal de jubilación.