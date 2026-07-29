A qué hora llega el tormentón de hielo que derribará 10 grados la temperatura en Buenos Aires en 24 horas
El pronóstico anticipa la llegada de un tormentón que traerá un abrupto descenso térmico en Buenos Aires. Conocé a qué hora comenzará a llover.
Los habitantes de Buenos Aires deberán prepararse para un cambio radical. Tras jornadas agradables, el Servicio Meteorológico prevé que un tormentón irrumpa en la ciudad, provocando que las temperaturas se desplomen drásticamente durante el fin de semana, con ráfagas intensas y mucha caída de agua acumulada.
A qué hora llega el tormentón a Buenos Aires
De acuerdo a las previsiones meteorológicas detalladas para este viernes 31 de julio, el mal tiempo irá ganando terreno con el correr de las horas, complicando el cierre de la semana laboral:
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Madrugada y primera mañana: La jornada comenzará con nubosidad variable. Hacia las 8:00 horas, el cielo se presentará totalmente cubierto con una marca térmica inicial de 14°C.
El inicio de las precipitaciones: A partir de las 11:00 horas se esperan las primeras lluvias, acompañadas de actividad eléctrica y una probabilidad del 50%.
Aumento de la intensidad: Desde las 14:00 horas en adelante, el frente ganará fuerte intensidad, con una probabilidad del 80% y mayor acumulación de agua.
El peor momento: Hacia la noche, especialmente a las 23:00 horas, se calcula el pico máximo del temporal. La probabilidad de lluvias alcanzará el 90% con 22 mm de agua acumulada y ráfagas de viento del sector norte de hasta 36 km/h.
El abrupto descenso de temperatura
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El sistema frontal dejará su huella inmediatamente después de las lluvias. Mientras que el viernes gozará de una tarde atípica, los días posteriores obligarán a sacar los abrigos más pesados:
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Viernes 31 de julio: Antes del agua, la temperatura llegará a un pico cálido de 21°C.
Sábado 1 de agosto: Continuarán las precipitaciones por la mañana y la temperatura no superará los 18°C, con las mínimas bajando a los 11°C.
El desplome total: El impacto real del frío se sentirá con fuerza desde el domingo 2, donde las máximas apenas rondarán los 14°C. Para el martes 4, la mínima caerá a los 6°C, marcando un descenso térmico notable respecto al calor del viernes previo a las lluvias.
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