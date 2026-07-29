A qué hora llega el tormentón de hielo que derribará 10 grados la temperatura en Buenos Aires en 24 horas

Madrugada y primera mañana: La jornada comenzará con nubosidad variable. Hacia las 8:00 horas, el cielo se presentará totalmente cubierto con una marca térmica inicial de 14°C.

El inicio de las precipitaciones: A partir de las 11:00 horas se esperan las primeras lluvias, acompañadas de actividad eléctrica y una probabilidad del 50%.

Aumento de la intensidad: Desde las 14:00 horas en adelante, el frente ganará fuerte intensidad, con una probabilidad del 80% y mayor acumulación de agua.