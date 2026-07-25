 Jubilados ANSES: los mejores descuentos en supermercados, farmacias y combustibles

Ofertas de supermercados

Supermercados con beneficios para jubilados

Entre los comercios que habitualmente cuentan con promociones para quienes perciben sus haberes a través del Banco Nación figuran las siguientes cadenas:

Carrefour.

Coto.

Changomás.

La Anónima.

Disco.

Jumbo.

Vea.

Día.

Josimar.

Los jubilados y beneficiarios de ANSES deben tener en cuenta que los porcentajes de descuento, los límites de reintegro y los días en que se aplican las promociones pueden variar según el banco y el comercio adherido. Por ese motivo, es recomendable verificar las condiciones vigentes antes de concretar la compra para aprovechar al máximo los beneficios disponibles.

También hay descuentos en farmacias, perfumerías y combustibles

Las promociones disponibles para los jubilados y pensionados no abarcan únicamente a los supermercados. También existen beneficios en farmacias, perfumerías, ópticas y estaciones de servicio, lo que permite generar un ahorro en distintos gastos cotidianos.

Entre las propuestas que ofrecen algunas entidades bancarias se encuentran:

Banco Galicia: brinda hasta un 25% de descuento y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés en supermercados, farmacias y ópticas, con topes de reintegro establecidos por la entidad.

brinda hasta un y la posibilidad de pagar en en supermercados, farmacias y ópticas, con topes de reintegro establecidos por la entidad. Banco Supervielle: ofrece un 50% de descuento en farmacias adheridas, 20% de ahorro en supermercados los martes y 10% de descuento en estaciones de servicio Shell, según las condiciones vigentes.

Como estas promociones pueden actualizarse o cambiar con el tiempo, se recomienda que los jubilados que cobran a través de ANSES consulten los beneficios vigentes en su banco antes de realizar una compra.