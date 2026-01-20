Según el índice Big Mac, la popular hamburguesa cuesta en Argentina apenas un poco menos que en Suiza

Suiza: 7,99 dólares.

Argentina: 7,37 dólares.

Uruguay: 6,91 dólares.

Noruega: 6,67 dólares.

Italia: 6,42 dólares.

Costa Rica: 5,90 dólares.

Estados Unidos: 5,79 dólares.

Reino Unido: 5,73 dólares.

Suecia: 5,67 dólares.

Dinamarca: 5,64 dólares.

Según los especialistas, el fenómeno "inflación en dólares" se diferencia de la inflación tradicional, que se mide en moneda local, porque se enfoca el aumento de los precios internos aun cuando se los compara con valores internacionales y con un tipo de cambio que, en teoría, debería corregir esos desajustes.

Para los economistas, que un Big Mac cueste en Argentina más que en muchos países desarrollados es una señal de que los precios en dólares se encuentran muy altos y no guardan relación con los ingresos promedio. Ese descalce ayuda a explicar por qué el consumo interno luce debilitado y por qué se dificulta recomponer el poder adquisitivo de los salarios.

En ese sentido, el ranking del Big Mac vuelve a exponer una problemática estructural de la economía argentina: la persistencia de precios altos en dólares, el atraso cambiario y la dificultad para ordenar los precios relativos frente a los ingresos de la población.