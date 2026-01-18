Descubrí Jujuy: el pueblo que tiene volcanes de agua naturales y unos paisajes únicos

Recorrer paisajes de altura típicos de la Puna jujeña

Tomar fotografías únicas gracias a los contrastes de colores y texturas

Disfrutar del silencio y la inmensidad del lugar

Los meses más recomendados para visitarlo son de julio a octubre, cuando las condiciones permiten apreciar mejor la formación de hielo alrededor del géiser.

Dónde queda Catua

Este pequeño pueblo se encuentra a unos 350 kilómetros de San Salvador de Jujuy, en el departamento de Susques, dentro de la región de la Puna. Su ubicación lo convierte en un punto estratégico para quienes buscan conocer lugares poco explorados y vivir una experiencia distinta en la provincia.

El entorno es agreste y de gran belleza natural, con caminos de altura, salares y montañas que acompañan todo el recorrido.

Cómo llegar a Catua

Para acceder a este destino y al área donde se encuentra el géiser, se recomienda hacerlo en excursiones organizadas con vehículos 4x4, ya que los caminos son de ripio y atraviesan zonas de altura.

Desde Purmamarca

El recorrido es de aproximadamente 260 kilómetros. Se transita por la ruta nacional 52, atravesando la Cuesta de Lipán y las Salinas Grandes de Jujuy. Luego se continúa hasta Susques y se toma la dirección hacia el Paso Internacional de Jama, donde se conecta con la ruta provincial 70 que conduce al destino.

Desde San Antonio de los Cobres

Se toma la ruta 51, recorriendo unos 107 kilómetros de camino de ripio. Este trayecto ofrece vistas espectaculares y es ideal para quienes buscan una experiencia más aventurera desde Salta.