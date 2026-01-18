Descubrí Jujuy: el pueblo que tiene volcanes de agua naturales y unos paisajes únicos
En el corazón de la Puna jujeña existe un destino poco conocido que sorprende incluso a los viajeros más experimentados
Se trata de un lugar donde la naturaleza ofrece un espectáculo fuera de lo común: volcanes de agua y vapor que emergen desde la tierra en medio de un paisaje extremo, rodeado de montañas, salares y cielos infinitos.
Este rincón del norte argentino es ideal para quienes buscan escapadas diferentes, lejos de los circuitos tradicionales y con una fuerte conexión con la naturaleza. Durante el verano 2025, se convierte en una opción perfecta para descubrir una de las maravillas naturales más impactantes de Jujuy.
Qué se puede hacer en Catua
Este destino ofrece una experiencia única gracias a un fenómeno natural poco frecuente en el mundo. Existen alrededor de 1000 géiseres en todo el planeta, y uno de los más llamativos se encuentra en esta zona de la provincia.
El chorro de agua y vapor emerge a casi 4000 metros sobre el nivel del mar y, debido a las bajas temperaturas, se congela casi de inmediato, formando una estructura de hielo que cambia constantemente según el clima. Cada visita es distinta, ya que la forma del hielo nunca es la misma.
Además de observar este espectáculo natural, el entorno invita a:
Recorrer paisajes de altura típicos de la Puna jujeña
Tomar fotografías únicas gracias a los contrastes de colores y texturas
Disfrutar del silencio y la inmensidad del lugar
Los meses más recomendados para visitarlo son de julio a octubre, cuando las condiciones permiten apreciar mejor la formación de hielo alrededor del géiser.
Dónde queda Catua
Este pequeño pueblo se encuentra a unos 350 kilómetros de San Salvador de Jujuy, en el departamento de Susques, dentro de la región de la Puna. Su ubicación lo convierte en un punto estratégico para quienes buscan conocer lugares poco explorados y vivir una experiencia distinta en la provincia.
El entorno es agreste y de gran belleza natural, con caminos de altura, salares y montañas que acompañan todo el recorrido.
Cómo llegar a Catua
Para acceder a este destino y al área donde se encuentra el géiser, se recomienda hacerlo en excursiones organizadas con vehículos 4x4, ya que los caminos son de ripio y atraviesan zonas de altura.
Desde Purmamarca
El recorrido es de aproximadamente 260 kilómetros. Se transita por la ruta nacional 52, atravesando la Cuesta de Lipán y las Salinas Grandes de Jujuy. Luego se continúa hasta Susques y se toma la dirección hacia el Paso Internacional de Jama, donde se conecta con la ruta provincial 70 que conduce al destino.
Desde San Antonio de los Cobres
Se toma la ruta 51, recorriendo unos 107 kilómetros de camino de ripio. Este trayecto ofrece vistas espectaculares y es ideal para quienes buscan una experiencia más aventurera desde Salta.
